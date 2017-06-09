Katalonya'da bağımsızlık referandumu tarihi belli oldu

Katalonya Özerk Yönetimi başkanı Carles Puigdemont Katalonya bağımsızlık referandumunun 1 Ekim’de yapılacağını açıkladı. İspanya hükümeti ise referanduma kesinlikle karşı çıkıyor.

İspanya’dan ayrılma süreci için bütün mekanizmaları hazırlamış durumda olduklarını belirten Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, hükümet üyeleriyle basın karşısına çıkarak yaptığı açıklamada, referandumda “Katalonya’nın cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz” sorusunun yöneltileceğini duyurdu. Puigdemont, referandum sorusunun bölgede konuşulan Katalanca, Aranes ve İspanyolca olmak üzere 3 dilde yöneltileceğini belirtti.

Katalonya Parlamentosu, 2016 sonunda bağımsızlığa giden yol haritasını belirlemiş ve bunun için öncelikli olarak 2017’de referanduma gidileceğini açıklamıştı. İspanya Anayasa Mahkemesi geçen şubat ayında Katalonya’nın bağımsızlık referandumunu kararını iptal etmiş, Katalonya bölgesel hükümeti ise bu kararı tanımadığını ve referandumun yapılacağını açıklamıştı.

Katalonya Eylül 2015’te bağımsızlık referandumu yerine bir halk oylaması düzenlemiş ve Katalanların yoğun ilgi gösterdiği bu gayrı resmi bağımsızlık referandumunda katılımcıların yüzde 80’i bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı.