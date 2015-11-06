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Dünya
Deutsche Welle

Katalonya'da bağımsızlık oylamasına yeşil ışık

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya Parlamentosu'nda pazartesi günü yapılması planlanan bağımsızlık oylamasının anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.

06 Kasım 2015 14:47


İspanya Anayasa Mahkemesi, 9 Kasım'da Katalonya Parlamentosu'nda, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesini öngören tartışmalı karar tasarısı hakkında oylama yapılmasının anayasayı ihlal etmediğine hükmetti.

Yüksek mahkemenin yargıçları, söz konusu oylamanın anayasaya aykırı olduğu ve meclis oturumunun iptal edilmesi gerektiği yönündeki başvuruyu oy birliğiyle geri çevirdi. Halk Partisi (PP), Katalonya Sosyalistleri Partisi (PSC) ve genç liberallerin kurduğu protest parti Ciudadanos, Anayasa Mahkemesi'ne ortak başvuru yapmıştı.

"Karara saygılıyız"

Ciudadanos Meclis Grup Başkanı Ines Arrimadas kararın ardından yaptığı açıklamada, "Mahkemenin kararını saygıyla karşılıyoruz, ancak bu görüşü paylamşıyoruz" dedi. Bağımsızlık karar tasarısında, bağımsızlık yanlılarının 27 Eylül'de yapılan yerel seçimlerden zaferle çıkmasına atıfta bulunularak halkın Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi için parlamentoya 'demokratik görev' verdiğine dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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