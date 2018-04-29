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BBC Türkçe

Katalonya referandumu: İspanya'da birlik yanlısı gösteriler

İspanya'nın farklı kentlerde, Pazar günü Katalonya'nın bağımsızlığı için düzenlenen referanduma karşı birlik gösterileri düzenleniyor.

29 Nisan 2018 20:30

İspanya'daki farklı kentlerde, Pazar günü Katalonya'nın bağımsızlığı için düzenlenen referanduma karşı birlik çağrısı yapan gösteriler düzenleniyor.

Başta başkent Madrid olmak üzere farklı kentlerde birlik yanlısı on binlerce kişi kent meydanlarında bir araya geliyor.

Katalonya'nın başkenti Barcelona'da da gösteri düzenleniyor.

Bu arada İspanyol yönetiminin Katalonya'daki temsilcisi Enric Millo, Pazar günü polisin referandumun engellenmesi için çalışırken şiddet kullanması nedeniyle özür diledi.

Enric Millo "O güne ait görüntülere baktıkça, insanların darp edildiğini, itildiğini, yaralandığını gördükçe, elimden pişmanlık ve olaylara karışan polisler adına özür dilemekten başka bir şey gelmiyor" dedi.

Millo'nun açıklamaları, Katalonya'daki polis şiddetine dair Madrid'deki merkezi hükümetten gelen ilk özür.

Bununla birlikte Milo, Katalan yönetimini yasadışı bir oylamaya gitmekle suçladı.

İspanyol polisi, bazı oy kullanma merkezlerinde seçmenlerin oy kullanmasını durdurmaya çalışmış ve seçmenleri darp etmişti. Olaylarda yaklaşık 900 kişi yaralanmıştı.

Katalan Başkan Carles Puigdemont'u Salı günü Katalan parlamentosunda bir konuşma yapması bekleniyor.

İspanya'daki Anayasa Mahkemesi, daha önce, Katalan parlamentosunun Pazartesi günü bir oturum düzenleyemeceği yönünde bir karar almıştı.

Parlamentonun tek taraflı olarak bağımsızlık ilan edeceği yönünde söylentiler bulunuyor.

Referandumda oy kullanan yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin yüzde 90,9'u bağımsızlığa destek verdi. Referanduma katılım oranı yaklaşık yüzde 42 olmuştu.

Katalonya hükümeti ve özerk bölgedeki diğer siyasiler, oy birliği ile İspanya'dan bağımsızlık ilan etmeyi planlıyor. İspanyol hükümeti ise referandumu yasa dışı ilan etmişti.

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