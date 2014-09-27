Katalonya referanduma gidiyor



Katalan lider Artur Mas referanduma çağrı niteliğindeki kararnameyi Barcelona'daki özerk hükümetin binasında düzenlenen resmi törenle imzaladı. Mas "Dünyadaki tüm milletler gibi Katalonya'nın da siyasi geleceği hakkında karar verme hakkı vardır. Oy vermek istiyoruz, karar vermek istiyoruz ve bunu yapacak araçlara da sahibiz" dedi. Bu sırada hükümet binasının bulunduğu Sant Jaume Meydanı'nda toplanan bir grup da Katalan bayrağı ve "bağımsızlık" yazan harfler taşıyarak gösteri yaptı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy 9 Kasım tarihinde yapılacak oylamanın yasadışı olduğunu açıkladı. Başbakan Rajoy konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini ve oylamanın yapılmayacağını söyledi.

İspanya'nın kuzey doğusunda yer alan Katalonya 1978 yılında özerklik statüsü kazanmıştı. Ülkenin diğer kesimlerine göre refah seviyesinin yüksek olduğu bölgede 7 milyon kişi yaşıyor. Referandumda seçmenlere kendi devletlerine sahip olmak ve bu devletin bağımsız olmasını isteyip istemedikleri sorulacak.