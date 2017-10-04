"Katalonya, pazartesi günü bağımsızlığını ilan edecek"

Çeviri - Gonca Tokyol

İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinde yönetimin tek yönlü olarak bağımsızlık ilan etmeye hazırlandığı iddia edildi. Euronews muhabiri Hans von der Brelie, Twitter’da yaptığı paylaşımda Katalonya parlamentosunun pazartesi günü tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmeye hazırlandığını aktardı.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont da BBC’ye yaptığı açıklamada, bağımsızlık için "bu haftanın sonu ya da diğer haftanın başında harekete geçeceklerini" söylemişti. Katalonya ile merkezi yönetim arasında herhangi bir iletişim bulunmadığını belirten Katalan lider, merkezi hükümetin özerk yönetimin kontrolünü müdahaleyle ele geçirmeye çalışmasının "her şeyi değiştiren büyük bir hata" olacağını ifade etmişti.

İspanya Kralı: Referandumu düzenleyenler yasayı çiğnedi

İspanya Kralı 6. Felipe de dün akşam yaptığı açıklamada ülkedeki durumu "son derece ciddi" olarak nitelendirmiş ve birlik-beraberlik çağrısında bulunmuştu. Oy kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik polis şiddetinden konuşmasında bahsetmediği için eleştirilen Kral, referandumu örgütleyenlerin yasayı çiğnediklerini savunmuştu.

Bağımsızlık referandumu gününde yaşanan polis şiddetinin ardından dün Katalonya’da genel greve gidilmişti. Katalonya’nın başkenti Barcelona’da toplu taşıma durma noktasına gelirken, önemli bir turistik merkez olan kentte okullar, müzeler ve kültür merkezleri kapılarını açmamıştı. Şehrin dört bir yanına kurulan barikatlar nedeniyle trafik problemi yaşanırken, greve destek veren Barcelona Futbol Kulübü’ne bağlı takımlar da antrenmana çıkmamıştı.

Turull: Halkın yüzde 90'ı bağımsızlığa destek verdi

İspanya’daki merkezi hükümetin şiddetle karşı çıktığı ve Anayasa Mahkemesi’nin de askıya alma kararı verdiği pazar günkü referandumda, polisin tüm engellemelerine karşı 2.3 milyon geçerli oy kullanılmıştı. 5 milyon 300 bin seçmeni bulunan Katalonya’da, "Katalonya'nın cumhuriyetle yönetilen bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?” sorusunu yönelten referanduma katılım yüzde 40.3 düzeyinde olmuş ve Katalonya Özerk Yönetimi Sözcüsü Jordi Turull, halkın yüzde 90,09'unun bağımsızlığa destek verdiğini belirterek, ‘hayır' oylarının oranının ise yüzde 7,87 olduğunu açıklamıştı.

Oy verme merkezlerine baskınlar düzenleyen ve referanduma yönelik merkezi hükümet baskısını protesto eden eylemcilere müdahalede bulunan polis, Katalonya’da yasadışı olmasına plastik mermi de kullanmıştı.