Katalonya Parlamentosu’nda bağımsızlık oylamasından evet çıktı

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – İspanya’da Özerk Katalonya Bölgesi’nde parlamento bağımsızlığın ilanı için meclise gelen önergeyi 70 oyla onayladı.

Bağımsızlığın ilanı için 68 evet oyu gerekiyordu. 10 vekil bağımsızlığa karşı oy kullanırken iki oy da geçersiz sayıldı. Madrid’de merkez hükümetin senatosu ise bugün bölgenin özerkliğini askıya alacak olan 155. Madde’nin yürürlüğe girmesini oylayacak. Katalonya parlamentosunda vekiller oylama sonucunun evet olduğunun duyurulmasının ardından Katalan marşını söyledi. Barselona sokaklarında bağımsızlık yanlısı binlerce gösterici kutlamalar yapmaya başladı.