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Dünya

Katalonya Parlamentosu yasağa rağmen toplanacak

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – İspanya’da Katalonya Dışişleri Bakanı Raul Romeva, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına karşın Pazartesi günü için planlanan toplantıyı yapacaklarını açıkladı

06 Ekim 2017 17:14

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – İspanya’da Katalonya Dışişleri Bakanı Raul Romeva, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına karşın Pazartesi günü için planlanan toplantıyı yapacaklarını açıkladı.
İspanya Anayasa Mahkemesi, Perşembe günü açıkladığı kararıyla, Carles Puidgemont liderliğindeki Katalonya Parlamentosu’nun, Madrid merkezi yönetiminden bağımsızlık ilan etmesi beklenen Pazartesi toplantısını yasaklamıştı.
Giderek derinleşen politik krizde bağımsızlık isteyen bölgesel hükümetin, Anayasa Mahkemesi\'nin kararına tepki gösteren Bakan Raul Romeva, BBC Radio’ya yaptığı açıklamada, \"Parlamento tartışacak, parlamento buluşacak. Konuyu tartışacağız ve bu önemli\" dedi.
Öte yandan Katalonya bölgesi eski lideri Arthur Mas, bağımsızlık ilan edilmesi durumunda İspanyol askerinin Katalonya bölgesine gireceği konusunda uyarı yapan merkezi İspanya hükümetini böyle bir hamlenin olumsuz sonuçlarına dikkat çekti.
Mas, Skywitness ile yaptığı röportajda İspanyol ordusunun bölgeye girmesi ve bağımsızlığın iptal edilmesi durumunda sokaklarda ciddi şiddet olayları yaşanabileceği konusunda uyararak, \"Ordu buraya geldiğinde insanlar sokakta olursa ne olacak?\" dedi. (Fotoğraflı)

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