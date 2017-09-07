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Dünya

Katalonya Parlamentosu, bağımsızlık referandumu yasasını kabul etti

Bağımsızlık referandumu 1 Ekim'de gerçekleşecek

07 Eylül 2017 02:37

Madrid'den gelen itirazlara rağmen, Katalan parlamentosu bağımsızlık referandumunun 1 Ekim'de yapılmasına ilişkin yasayı kabul etti.

Katalonya Parlamentosu'nda yaklaşık 11 saat süren tartışmaların ardından gerçekleşen oylamada 72 üye bağımsızlık referandumunun lehine oy kullanırken, parlamentonun 63 üyesi birlikten yana tavır gösterdi.

İspanya hükümeti, 6-7 Eylül'de toplanmayı kararlaştıran Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosunun, almayı planladığı 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmesi kararını engellemek için hazırlıklarını yaptığını açıklamıştı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise yasanın kabul edilmesi halinde, referandumu durdurmak için mahkemeye gideceklerini belirtti. Öte yandan Rajoy, halk oylamasına dahil olan Katalan siyasilere karşı hukuki adım atılacağı tehdidinde bulundu.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti kaynakları, oturumlarda "İspanya'dan kopma yasası" olarak adlandırılan "Cumhuriyetin Kuruluşu ve Hukuki Geçiş Yasası" ile 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu kararının resmi olarak alınmasını sağlayacak "Referandum Yasası'nın" kabul edileceğini duyurmuştu.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, eğer seçmenler ‘ayrılma' konusunda karar kılarsa, Katalonya'nın birkaç gün içinde İspanya'dan bağımsızlığını ilan edeceğini dile getirdi.

Öte yandan ‘hayır' oyları ağır basarsa, yeni bir hükümet kurulması için erken seçim çağrısı yapılacağını söyledi.

 

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