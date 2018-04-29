Katalonya Özerk Yönetimi: İspanya'ya boyun eğmeyeceğiz

İspanya'ya bağlı özerk bölge Katalonya'nın hükümet sözcüsü Jordi Turull, Salı günü yaptığı açıklamada, İspanya hükümetine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Madrid yönetimi, Katalonya'dan, Perşembe gününe kadar bağımsızlık ilan edip etmediklerini açıklamalarını istiyor.

Turull, bağımsızlık hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini, Madrid'e Pazartesi günü verdikleri cevabın aynısını vereceklerini belirtti.

İspanya, Katalonya'ya bağımsızlık ilan edip etmediğini açıklaması için verdiği süre vermişti.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a Pazartesi günü yazdığı mektupta bu durumu netleştirmezken tekrar diyalog çağırısında bulunmuştu.

Hükümet sözcüsü Turull, "Şimdiye kadar İspanya hükümeti bize ya teslim olma ya da yola devam etme seçeneği verdi. Açıktır ki teslim olma bu hükümetin düşündüğü bir şey değil. Bu hükümetin Ekim ayında aldığı referandum yetkisi kesindir" dedi.

Katalonya'da Madrid'in yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumu 1 Ekim'de düzenlenmişti.

Diğer yandan Katalonya'nın bağımsızlığından yana olan iki sivil toplum örgütü lideri, Madrid'deki ulusal mahkemenin kararıyla gözaltına alındı.

Jordi Cuixart ve Jordi Sanchez'in Pazartesi günü gözaltına alınmalarının ardından Barcelona'da gösteriler düzenlendi.

Kültür Toplamı (Òmnium Cultural) ve Katalan Ulusal Birliği (Assemblea Nacional Catalana) adlı sivil toplum kuruluşlarının başında olan ve "iki Jordi" olarak bilinen aktivistler, 1 Ekim'de düzenlenen ancak Madrid'in yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumuna giden süreçte önde gelen isimlerdendi.

"Ayrılıkçılıkla" suçlanan iki sivil toplum örgütü lideri, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, "Maalesef yine siyasi tutuklularımız var" şeklinde tweet attı.

İspanya Adalet Bakanı Rafael Catala ise, "Hapiste olan siyasetçiler olduğunu söyleyebiliriz ancak siyasi tutuklular yok" dedi.

İspanya'da yaklaşık 700 şirket kriz başladığından beri genel merkezlerini Katalonya'dan ülkenin başka bölgelerine taşıdı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, krizin sürmesi halinde Katalonya'nın resesyona girebileceği uyarısında bulundu.

İspanya hükümeti gelecek yıl için büyüme tahmini öngörüsünü yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e düşürdü.

Katalonya, İspanya ekonomisinin beşte birini oluşturuyor.