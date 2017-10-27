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Dünya

Katalonya meclisinde bağımsızlık ilanı resmen öneri olarak sunuldu

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – İspanya’da Özerk Katalonya Bölgesi  iktidardaki "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı ve hükümete dışarıdan destek veren "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partileri bağımsızlık ilan edilmesini Meclis'e resmen öneri

27 Ekim 2017 17:08

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – İspanya’da Özerk Katalonya Bölgesi  iktidardaki \"Junts pel Si\" (Evet için Birlik) ittifakı ve hükümete dışarıdan destek veren \"Halk Birliği Adaylığı\" (CUP) partileri bağımsızlık ilan edilmesini Meclis\'e resmen öneri olarak sundu.
Madrid hükümetinin de bugün özerkliği askıya almayı mümkün kılan 155. Maddeyi yürürlüğe sokması beklendiğinden, çıkacak bir bağımsızlık ilanı kararının uzun süreli olmaması bekleniyor.
Katalonya Bölgesi iktidar partisinin önergesinde, “Katalan Cumhuriyetini bağımsız, egemen, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kurmalıyız” denildi.
Madrid’de senato da bugün 155. madde için bir oylama yapacak ve bölgede altı ay içinde yeni seçimler yapılmasına karar verilmesi bekleniyor.

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