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BBC Türkçe

Katalonya lideri Puigdemont Belçika polisine teslim oldu

Madrid mahkemesinin haklarında Avrupa Birliği çapında tutuklama emri çıkarttığı Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve dört eski milletvekili, Belçika polisine teslim oldu. Belçika yargısı, Puigdemont ve diğer isimlerle ilgili kararını Cuma

29 Nisan 2018 20:30

İspanya tarafından haklarında Avrupa Birliği (AB) çapında tutuklama emri çıkarılan Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve dört eski milletvekili, Belçika polisine teslim oldu.

Brüksel'de bulunan Puigdemont ve milletvekillerinin durumuna Belçika federal mahkemesi karar verecek. Belçika Puigdemont'u sınır dışı edip etmeyeceğine 24 saat içinde karar verecek.

Mahkeme, İspanya'nın talebiyle Puigdemont ve bakanları tutuklayıp tutuklamayacağını Cuma sabahı kararlaştıracak.

Katalan lider, Cumartesi günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Belçika mahkemesi ile tam bir uyum içinde çalışacağı" mesajını vermişti.

Görevden alınan Katalan lider Katalan parlamentosundaki 13 milletvekiliyle birlikte sorgu için Madrid'e çağrılmış ancak kabul etmemişti. İspanya'nın hakkında arama kararı çıkardığı Puigdemont, Belçika'ya gitmişti.

Meritxell Serret, eski tarım bakanı

Antoni Comín, eski sağlık bakanı

Lluís Puig, eski kültür bakanı

Clara Ponsatí, eski eğitim bakanı

Carles Puigdemont ve bazı milletvekilleri, "isyan", "ayrılıkçılık" ve "yasaklanan bağımsızlık referandumu için kamu kaynaklarının usülsüz kullanımı" ile suçlanıyor.

Puigdemont, adil yargılanmayacağı takdirde İspanya mahkemesinin önüne çıkmayı reddediyor.

AB hukuku uyarınca Belçika, Katalan yöneticileri İspanya'ya iade etmek zorunda. Çünkü AB ile diğer ülkeler arasında yapılan iade anlaşması kapsamında, siyasi suçlular iadeden muaf tutulabiliyor.

İspanya, Puigdemont hükümetinin, anayasa mahkemesinin aksi yöndeki görüşüne rağmen yaptığı bağımsızlık referandrumundan bu yana anayasal bir kriz yaşıyor. Katalan hükümeti, oylamaya katılan yüzde 43'lük kesimin yüzde 90 oranında bağımsızlık yanlısı oy verdiğini söylüyor.

Bölgesel parlamentonun bağımsızlık ilan etmesinin ardından, İspanyol hükümeti Katalonya'da doğrudan yönetime geçti ve Puigdemont başkanlığındaki hükümeti görevden aldı.

Geçen Pazartesi günü İspanyol Başsavcı Katalan liderlere, potansiyel olarak 30 yıla dek hapisle cezalandırılabilecek "isyan suçlaması" yöneltti.

Liderler henüz resmen suçlanmadı ancak hukuki sürece göre, Ulusal Mahkeme'ye yarın ve ertesi gün ifade vermeleri gerekiyor.

Mahkeme celbinde, liderlerden olası cezalar için 6,2 milyon euroluk depozito ödemeleri de talep edildi.

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