Katalonya Eski Meclis Başkanı kefaletle serbest bırakıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Kasım (DHA) - İspanya\'nın başkenti Madrid\'de Yüksek Mahkeme karşısına çıkan Katalonya Eski Meclis Başkanı Carme Forcadell ve dört Katalon milletvekili kefaletle serbest bırakıldı.

Geçen ay İspanya\'da yapılan Katalon referandumu sonuçlarının yasal olarak yaptırımı olabileceğini savunan eski Katalon Meclis Başkanı Carme Forcadell ve diğer beş Katalon milletvekili Perşembe günü Madrid Yüksek Mahkemesi karşısına çıktı. İspanyol Yargıç Pablo Llarena tarafından yargılanan altı devlet yetkilisi ayaklanma, isyana teşvik ve devlet sermayelerini yanlış kullanım suçlarından tutuklanmıştı. Eski Meclis Başkanı Carme Forcadell yargıca verdiği ifadesinde, referandum sonuçlarının sembolik olduğunu ve gelecekte İspanyol enstitüsüne saygı duyacağını söylemesi sebebiyle serbest bırakıldı. Forcadell\'in kefaleti yüz elli bin euro olarak belirlenirken, diğer eski dört milletvekilinin kefaletleri kişi başı yirmi beş bin euro olarak karalaştırıldı ve bir eski milletvekili kefaletsiz olarak serbest bırakıldı.

Yargıç Llarena konuyla ilgili olarak, halkın \"bir özgürlük fikrini benimseyebileceklerini ve eğer özgürlüklerini yasal yollarla almaya çalışırlarsa hükümden hariç tutulabileceklerini\" söyledi. Llarena\'nın yazılı hükmünde, \"Suçlanan bütün kişiler, gelecekteki politik aktivitelerden feragat edeceklerini ve politik eylemlerde yer alırlarsa da, anayasal çerçeve dışındaki bütün anlaşmalardan feragat edeceklerini söyledi\" ifadesi yer aldı.