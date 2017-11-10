T24 LogoT24 Logo
Dünya

Katalonya Eski Meclis Başkanı kefaletle serbest bırakıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Kasım (DHA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de Yüksek Mahkeme karşısına çıkan Katalonya Eski Meclis Başkanı Carme Forcadell ve dört Katalon milletvekili kefaletle serbest bırakıldı

10 Kasım 2017 21:10

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Kasım (DHA) - İspanya\'nın başkenti Madrid\'de Yüksek Mahkeme karşısına çıkan Katalonya Eski Meclis Başkanı Carme Forcadell ve dört Katalon milletvekili kefaletle serbest bırakıldı.
Geçen ay İspanya\'da yapılan Katalon referandumu sonuçlarının yasal olarak yaptırımı olabileceğini savunan eski Katalon Meclis Başkanı Carme Forcadell ve diğer beş Katalon milletvekili Perşembe günü Madrid Yüksek Mahkemesi karşısına çıktı. İspanyol Yargıç Pablo Llarena tarafından yargılanan altı devlet yetkilisi ayaklanma, isyana teşvik ve devlet sermayelerini yanlış kullanım suçlarından tutuklanmıştı. Eski Meclis Başkanı Carme Forcadell yargıca verdiği ifadesinde, referandum sonuçlarının sembolik olduğunu ve gelecekte İspanyol enstitüsüne saygı duyacağını söylemesi sebebiyle serbest bırakıldı. Forcadell\'in kefaleti yüz elli bin euro olarak belirlenirken, diğer eski dört milletvekilinin kefaletleri kişi başı yirmi beş bin euro olarak karalaştırıldı ve bir eski milletvekili kefaletsiz olarak serbest bırakıldı.
Yargıç Llarena konuyla ilgili olarak, halkın \"bir özgürlük fikrini benimseyebileceklerini ve eğer özgürlüklerini yasal yollarla almaya çalışırlarsa hükümden hariç tutulabileceklerini\" söyledi. Llarena\'nın yazılı hükmünde, \"Suçlanan bütün kişiler, gelecekteki politik aktivitelerden feragat edeceklerini ve politik eylemlerde yer alırlarsa da, anayasal çerçeve dışındaki bütün anlaşmalardan feragat edeceklerini söyledi\" ifadesi yer aldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçKasım DHAMadrid Yüksek MahkemeKatalonya Eski Meclis Başkanı Carme ForcadellKatalonGeçenKatalon Meclis Başkanı Carme ForcadellPerşembeMadrid Yüksek MahkemesiYargıç Pablo LlarenaEski Meclis Başkanı Carme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24