Katalonya bölgesel seçimleri: Bağımsızlık yanlıları çoğunluğu sağladı

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'daki tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası yapılan bölgesel seçimlerinde oylarım tamamına yakının sayılmasıyla bağımsızlık yanlısı partiler az farkla çoğunluğu sağladı.

Ancak bağımsızlık yanlısı partiler çoğunluğu elde etse de Katalonya'nın İspanya'nın yarı özerk bölgesi olarak kalmasından yana olan Ciudadanos (Vatandaşlar) en büyük siyasi parti konumunda.

Bu da, hükümeti kurma yetkisinin hangi partiye verileceği konusunda belirlizlik yaratıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Katalan lider Carles Puigdemont'un bağımsızlık yanlısı Katalan Avrupa Demokratik Partisi (PDeCAT) ile Katalonya Demokratik Uyuşma'nın (CDC) oluşturduğu 'Katalonya İçin Birlikte' (Junts per Catalunya) koalisyonu ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) Katalonya parlamentosunda 70 koltuk sahibi oldu.

Parlamento 135 koltuktan oluşuyor ve çoğunluğun sağlanması için 68 koltuk yeterli görülüyor.

Oyların yüzde 99'un sayılmasıyla bağımsızlık yanlıları arasında da Puigdemont'un liderliğindeki Katalonya İçin Birlikte koalisyonu az farkla, Puigdemont'un eski yardımcısı Oriol Junqueras'ın liderliğindeki Katalonya'nın Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) önüne geçti. Junqueras 'isyana teşvik' suçlamasıyla cezaevinde.

İspanya'nın özek bölgesi olarak kalmak isteyen partiler de Vatandaşlar Partisi, İspanya'da iktidar olan ve Başbakan Mariano Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi ve İspanya'nın en büyük muhalefet partisi Sosyalist İşçi Partisi.

Bağımsızlık yanlıların sandıkta çoğunluğu elde etmesi üzerine çıklama yapan Halk Partisi ve Sosyalistler sonuçları kabul ettiklerini söyledi.

İspanya yargısının hakkında yakalama kararı çıkardığı Katalan lider Carles Puigdemont de bir süredir bulunduğu Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Katalan Cumhuriyeti kazandı, İspanya devleti yenildi" dedi.

Vatandaşlar Partisi'nin lideri Inés Arrimadas, Katalan televizyonu TV3'teki değerlendirmesinde bağımsızlık yanlısı partiler kazanmış olsa da "Partimiz, gelecek haftalarda kimlerin koalisyon kurmak isteyeceğini bekleyip görecek" dedi.

Vatanşlar Partisi oyların yüzde 25'ini alarak parlamentoda 36 koltuk sahibi oldu.

Katalonya'nın en büyük partisi olan Vatandaşlar lideri Arrimadas, çoğunluk ayrılıkçılarda olmasına rağmen "Katalonya parlamentosu seçimlerinde ilk defa birlikçi bir parti kazanmış oldu" dedi ve partisinin 'zafer ilan ettiğini, koalisyon kurmanın çok zor olduğunu ama deneyeceklerini' söyledi.

Başbakan Mariano Rajoy'un Halk Partisi ise, yeni Katalan parlamentosunda yalnızca 3 koltuk sahibi oldu. 2015 seçimlerinde Rajoy'un partisinin koltuk sayısı 11'di.

Bölgesel seçimlerde katılım oranı da %80'i aşarak rekor seviyeye ulaştı.

1 Ekim'de Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumu merkezi hükümet tarafından yasa dışı ilan edilince, bölgede ipler giderek gerilmişti.

Bölgesel seçim kararı alınan Katalonya'da oy pusulasındaki yedi siyasi parti, bağımsızlık yanlısı ve karşıtları olarak iki farklı kutupta toplanmıştı.

İspanya'da iktidarda olan ve Başbakan Mariano Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi, İspanya'nın en büyük muhalefet partisi Sosyalist İşçi Partisi ile Ciudadanos (Vatandaşlar) bağımsızlık karşıtı olan partiler.

Katalonya'da Puigdemont'un lideri olduğu Katalan Avrupa Demokratik Partisi (PDeCAT), Katalonya'nın Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) ise yerel yönetimde güçlü olan siyasi oluşumlar ve bağımsızlıktan yanalar.

Ayrılıkçı bir siyaset güttükleri sebebiyle İspanya yargısının yakalama kararı çıkardığı Katalan lider Carles Puigdemont, bir süredir Belçika'da.

Puigdemont'un bu tercihi kimi bağımsızlık yanlıları tarafından eleştiriliyor. Tutuklanan altı Katalan lider serbest bırakılırken dördü halen hapiste.