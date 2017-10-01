Katalonya bağımsızlık referandumu İspanya'da futbolu nasıl etkiledi?

İspanya’nın Katalonya bölgesinde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunun sonucu, İspanya ve dünya açısından öneminin yanı sıra futbol için de önemli yol ayrımlarına sebep olacak.

Katalonya hükümeti, referandumdan ‘evet’ sonucunun çıkması halinde 48 saat içinde bağımsızlığın ilan edileceğini duyururken; La Liga yönetimi de Katalan futbol kulüplerinin bağımsızlık halinde ligden çıkarılacağını yineledi.

Dünyaca ünlü Katalan futbolcular Pique, Xavi ve Puyol seçim sırasında yaşanan polis şiddetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'nun seçimden bir hafta önce yaptığı açıklamalar, İspanya'da kısa süreli yankı buldu.

Xavi: Yaşasın Katalonya!

Eski Barcelona efsanesi ve şu anda Katar’da Al-Sadd forması giyen Xavi bir video yayınlayarak, “Katalonya’da olanlar utanç verici. Demokratik bir ülkede insanlar oy kullanabilmeli. Katalonya’nın yanındayım. Yaşasın Katalonya!” mesajını gönderdi.

Barcelona forması giyen Gerard Pique ve Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola referandumu desteklediklerini açıklarken; Barcelona’nın eski efsane kaptanı Carles Puyol da yaşanan olaylay üzerine Twitter hesabı üzerinden, “Oy vermek demokrasidir!” diye yazdı.

Roberto 'Sağ'dado: Bağımsızlık isteyenlerin amacı İspanya'ya karşı öfke yaratmak!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Twitter hesabı üzerinden Katalan bağımsızlık mücadelesinde İspanyol polisine destek çıktığını vurgularken; bağımsızlık isteyen Katalan politikacıların amacının Katalanları, "İspanya'ya karşı öfke yaratmak ve kışkırtmak" olduğunu savundu.

Barcelona-Las Palmas; Katalonya-İspanya

Barcelona Kulübü, Katalonya referandumundan dolayı bugün Camp Nou’da Las Palmas ile oynayacakları maçın ertelenmesini talep etti.

Las Palmas, Katalonya’daki referandumu protesto etmek için Barcelona maçına İspanya bayrağıyla çıkacaklarını açıkladı.

Süper Lig'e yeni takım: 'Kartalonya'

Katalonya hükümeti referandumdan ‘evet’ sonucunun çıkması halinde bağımsızlığını ilan edeceğini duyururken; Katalonya Spor Bakanı Gerard Figueras, Katalan futbol takımlarındaki oyuncuların İspanya Ligi, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 gibi takımlarda oynamak durumunda kalabileceğini söyledi.

Figueras’ın bu açıklaması, Türkiye’de mizahi yorumlara sebep oldu. Süper Lig takımlarını destekleyen taraftarlar Barcelona’nın yıldızlarını kendi takımlarına transfer olmaları yönünde ‘motive’ ederken; Beşiktaşlı taraftarlar takımın ismini şimdiden belirledi: ‘Kartalonya’.

Referandumdan ‘evet’ sonucunun çıkması ve Katalonya’nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde La Liga’dan çıkarılması söz konusu olan takımlar; Barcelona, Espanyol ve Girona.

La Liga'nın tavrı değişmedi

La Liga yönetimi, referandum söz konusu olduğundan beri Katalan futbol ekiplerinin ligden ihraç edilmesi yönünde katı bir tavır sergiledi. La Liga, Barcelona dahil hiçbir Katalonya takımının La Liga’da kalamayacağını sıkça tekrar etti.

Gelişmelerin ardından Barcelona ve Katalan cephesinin yanı sıra İspanya-Katalonya arasındaki gerilimlerde tarih boyunca İspanya’nın yanında yer alan Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane, “Konunun siyasi yönü çok karışık. Bunu tam olarak bilemiyorum. Ancak Barcelona, rekabet ve kalite için La Liga’da kalmalı” yorumunu yaptı.