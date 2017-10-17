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Ekonomi

Katalonya bağımsızlık hareketinin iki lideri gözaltına alındı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim (DHA) - İspanyol yargıç, Katalan bağımsızlık hareketinin iki kilit üyesini gözaltına alınmasına kararı verdi ve bir Katalan polis şefinin İspanya'yı terk etmesini yasakladı

17 Ekim 2017 18:09

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim (DHA) - İspanyol yargıç, Katalan bağımsızlık hareketinin iki kilit üyesini gözaltına alınmasına kararı verdi ve bir Katalan polis şefinin İspanya\'yı terk etmesini yasakladı.
Madrid Yüksek Mahkemesi\'nin Katalan bağımsızlık hareketinin en önemli iki üyesini
tutuklama kararı ile İspanya, Katalonya\'nın bağımsızlık mücadelesini sona erdirmeye yaklaştı.
Mahkeme karşısına, bağımsızlık yanlısı protestoları destekleme ve isyana teşvik iddialarıyla
çıkan Katalonya Ulusal Meclisi (ANC) Lideri Jordi Sanchez ve Omnium Cultural Başkanı Jordi
Cuixart, soruşturmaların devamı için göz altına alındı.
Madrid Hükümeti\'nin illegal olarak gördüğü 1 Ekim\'deki bağımsızlık referandumunun öne
çıkan isimleri Sanchez ve Cuixart\'ın, 20 Eylül\'de protestocular tarafından iki sivil muhafızın
Barselona\'da bir binaya hapsedilmesiyle bağlantısı olduğu düşünülüyor.
Aynı olay nedeniyle , Katalan Polis Şefi Josep Luis Trapero da mahkeme karşısına çıktı.
Soruşturmalar devam ederken yeterli delil bulunmaması nedeniyle tutuklanmayan
Trapero\'nun ülkeyi terk etmesi yasaklandı ve pasaportuna el konuldu.

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