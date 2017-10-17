Katalonya bağımsızlık hareketinin iki lideri gözaltına alındı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim (DHA) - İspanyol yargıç, Katalan bağımsızlık hareketinin iki kilit üyesini gözaltına alınmasına kararı verdi ve bir Katalan polis şefinin İspanya\'yı terk etmesini yasakladı.

Madrid Yüksek Mahkemesi\'nin Katalan bağımsızlık hareketinin en önemli iki üyesini

tutuklama kararı ile İspanya, Katalonya\'nın bağımsızlık mücadelesini sona erdirmeye yaklaştı.

Mahkeme karşısına, bağımsızlık yanlısı protestoları destekleme ve isyana teşvik iddialarıyla

çıkan Katalonya Ulusal Meclisi (ANC) Lideri Jordi Sanchez ve Omnium Cultural Başkanı Jordi

Cuixart, soruşturmaların devamı için göz altına alındı.

Madrid Hükümeti\'nin illegal olarak gördüğü 1 Ekim\'deki bağımsızlık referandumunun öne

çıkan isimleri Sanchez ve Cuixart\'ın, 20 Eylül\'de protestocular tarafından iki sivil muhafızın

Barselona\'da bir binaya hapsedilmesiyle bağlantısı olduğu düşünülüyor.

Aynı olay nedeniyle , Katalan Polis Şefi Josep Luis Trapero da mahkeme karşısına çıktı.

Soruşturmalar devam ederken yeterli delil bulunmaması nedeniyle tutuklanmayan

Trapero\'nun ülkeyi terk etmesi yasaklandı ve pasaportuna el konuldu.