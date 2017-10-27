Katalonya bağımsızlığını kutluyor

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – İspanya’da bugün Özerk Katalonya Bölgesi’nin Madrid’den bağımsız bir cumhuriyet kurulmasını resmen ilan etmesinin ardından bağımsızlık yanlısı halk sokaklarda Parlamento\'nun kararını kutlamaya başladı.

Barselona sokaklarında bağımsızlık yanlısı binlerce gösterici şarkılar ve marşlar eşliğinde tarihi kararı kutluyor. Katalonya parlamentosunda da milletvekilleri oylama sonucunu birbirlerine sarılarak kutladı.

Görüntü dökümü

- Barselona sokaklarında halkın kutlamaları

- Parlamentodan görüntüler