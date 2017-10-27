T24 LogoT24 Logo
Dünya

Katalonya bağımsızlığını kutluyor

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – İspanya’da bugün Özerk Katalonya Bölgesi’nin Madrid’den bağımsız bir cumhuriyet kurulmasını resmen ilan etmesinin ardından bağımsızlık yanlısı halk sokaklarda Parlamento'nun kararını kutlamaya başladı

27 Ekim 2017 19:53

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – İspanya’da bugün Özerk Katalonya Bölgesi’nin Madrid’den bağımsız bir cumhuriyet kurulmasını resmen ilan etmesinin ardından bağımsızlık yanlısı halk sokaklarda Parlamento\'nun kararını kutlamaya başladı.
Barselona sokaklarında bağımsızlık yanlısı binlerce gösterici şarkılar ve marşlar eşliğinde tarihi kararı kutluyor. Katalonya parlamentosunda da milletvekilleri oylama sonucunu birbirlerine sarılarak kutladı.

Görüntü dökümü
- Barselona sokaklarında halkın kutlamaları
- Parlamentodan görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıEkim DHAKatalonya Bölgesinin MadriddenParlamentoBarselonaKatalonyaGörüntüParlamentodan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24