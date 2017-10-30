T24 LogoT24 Logo
Dünya

Katalanların lideri Puigdemont sığınma teklif eden Belçika’ya gitti

Özge Düzgün, İstanbul, 30 Ekim, (DHA)- Hakkında bazı suçlamalarla dava açılması riskiyle karşı karşıya kalan Katalan lider, Carles Puigdemont Belçika’nın sığınma teklifinin ertesinde Belçika’ya gitti

30 Ekim 2017 19:23

Özge Düzgün, İstanbul, 30 Ekim, (DHA)- Hakkında bazı suçlamalarla dava açılması riskiyle karşı karşıya kalan Katalan lider, Carles Puigdemont Belçika’nın sığınma teklifinin ertesinde Belçika’ya gitti.  İspanyol hükümeti Katalanların lideri Puigdemont’un Belçika’ya gittiğini doğruladı.  

Seçimlere tepki olarak, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy benzeri görülmemiş anayasal yetkilerini kullanarak Katalonya\'nın yönetimini görevden almış, parlamentoyu feshetmiş ve 21 Aralık için erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Hakkındaki suçlamalardan dolayı bütün bu gelişmelerden birkaç gün sonra dava açılması riskiyle karşı karşıya kalan Katalan lider, Belçika’ya siyasi gitti. Bu karar Belçika’nın siyasi sığınma teklifinin hemen ardından geldi.

Belçika\'nın bir göç bakanı, Belçika\'da Katalan lider Carles Puigdemont\'un siyasi sığınma hakkı vermesinin istendiği takdirde \"duruma baktığınızda bunun çok da ihtimal dışı olmadığını görüyoruz\" demişti.

Haberlerin ‘söylenti’ olduğunu ifade eden birkaç AP üyesinin demeçlerinden sonra, İspanya hükümeti Katalan liderin Belçika’ya gittiğini doğruladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DüzgünEkim DHA HakkındaKatalanCarles Puigdemont BelçikanınBelçikayaKatalanlarınPuigdemontun BelçikayaBaşbakanı Mariano RajoyKatalonyaAralıkHakkındakiBuBelçikanınBelçikaBelçika KatalanCarles Puigdemont

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24