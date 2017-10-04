Katalanlar bağımsızlık ilan etmeye hazırlanıyor

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carlos Puigdemont yakında İspanya'dan bağımsızlıklarını ilan edeceklerini duyurdu. Puigdemont İngiliz BBC televizyonuna verdiği mülakatta en geç önümüzdeki hafta gerekli adımları atacaklarını söyledi. Madrid'deki merkezi hükümetin müdahalede bulunmasının hata olacağını belirten Puigmont Katalonya bölgesel yönetimi ile Madrid arasında görüşme yapılmadığını bildirdi.

1 Ekim'deki referandumda Katalonya'nın bağımsızlığı oylamaya katılanların ezici çoğunluğu tarafından kabul edilmişti. İspanya Anayasa Mahkemesi referandumun hükümsüz sayılmasına karar vermiş, İspanya hükümeti de bağımsızlık oylamasını geçersiz sayacağını duyurmuştu.

Katalonya'daki polis şiddetinin kınanıp, bağımsızlığın talep edildiği gösteriye yüz binlerce kişi katıldı. Bir günlük genel grev sırasında çoğu işyeri ve Barcelona metrosu kapalı kaldı.

Kral'dan Katalanlara eleştiri

İspanya Kralı Felipe ilk kez anlaşmazlığa müdahale ederek Katalonya yönetimini sert dille eleştirdi. Barcelona'daki yönetimin yasaların dışına çıktığını söyleyen Kral Felipe bölgenin ve bütün İspanya'nın ekonomik ve sosyal istikrarının tehlikeye atıldığını ve anayasal düzeni tesis etmenin devletin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Kral Felipe televizyondan yayınlanan konuşmasında İspanya'nın zor bir dönemden geçmekte olduğunu, ancak güçlükleri aşıp ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. Bütün İspanyoları "itidale ve umutlu olmaya davet ettiğini" söyleyen Felipe, "demokratik saygı gösterilmeden birlikte yaşamanın mümkün olmayacağını" sözlerine ekledi.

1 Ekim'deki referandum sırasında polisin ayrılıkçılara yaptığı sert müdahale sırasında 900'e yakın kişi yaralanmıştı. Salı günü düzenlenen protesto yürüyüşüne yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Bağımsızlık ilanı için tarih belirlenecek

Merkezi hükümet devlet memurlarının Katalanlar tarafından takibe alındığını duyurdu. İçişleri bakanı Juan İgnacio Zoido bu duruma son vermek için "gerekli her türlü" önleme başvurulacağını söyledi. Barcelona'ya gönderilen 10 bin dolayındaki polis grev ve gösteriler sırasında dışarıya çıkmadı. Bazı polisler kaldıkları otellerden atıldılar.

İtfaiye ekiplerinin de katıldığı Katalonya'nın çeşitli kentlerindeki gösteriler sırasında çiftçiler traktörleriyle yolları kapattılar.

Katalonya Özerk Bölgesi yönetimi bağımsızlık ilanıyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Bölge parlamentosu üyelerinden alınan bilgilere göre parlamento bağımsızlık ilanı için tarih saptamak üzere çarşamba günü toplanacak.

Bağımsızlık karşıtlarının pazar günü Katalonya'nın İspanya'dan ayrılma planlarını protesto amacıyla gösteri düzenleyecekleri açıklandı. Katalonya Toplum Organizasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun başkan yardımcısı Alex Ramos "sağduyuya geri dönme" zamanının geldiğini söyledi.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe