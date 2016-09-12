Katalanlar bağımsızlık için yürüdü

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde Diada adlı Katalonya Ulusal Günü etkinliklerinde binlerce kişi bağımsızlık yanlısı gösterilerde bulundu.

Katalonya'da her 11 Eylül'de kutlanan "Diada", dünya kamuoyunun ilgisini Katalan meselesine çekmek amacıyla 2011 yılından bu yana bağımsızlık yanlısı gösterilerle anılıyor. Ancak bu yılki gösteriler geçmiş yıllardan farklı olarak sadece Barcelona'da değil, Katalonya'nın 5 farklı kentinde yapıldı.

Sosyal medyadan canlı yayın

"Katalan Ulusal Topluluğu" (ANC) ve "Omnium Cultural" adlı bağımsızlık yanlısı STK'ların çağrılarıyla Barcelona, Tarragona, Salt, Lleida ve Berga'da yapılan gösterilere binlerce kişi katıldı. Bayram havasında geçen gösterilerde "bağımsızlık" sloganları atan, bayrak sallayan Katalanlar, gelecek yılki Diada'da "bağımsız bir Katalonya" olmasını istediler. Gösterilerin tüm dünyaya ulaşabilmesi için sosyal medyadan canlı yayınlar yapıldı.

"5 yıldır seferber olduk"

Özerk Katalonya bölgesinin başkanı olarak görev yapan Carles Puigdemont da Salt'a giderek, bağımsızlık yanlısı gösterilere katılan ilk Katalan başkanı oldu.

Salt'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Puigdemont, "Dünyaya açık bir mesaj gönderdik. Bu da, halk olarak kendi geleceğimize karar vermek istememizdir. Katalan halkı son 5 Diada'da bağımsızlık için seferber oldu. Artık bunun değerinin anlaşılması gerekir." dedi.

Katalonya'da meşru bir şekilde bağımsızlık yanlısı referandum yapılması için 28 Eylül'de İspanya hükümetine bir teklif sunacağını ve bunun İspanyol devletine yapılan son girişim olacağını ifade eden Puigdemont, şunları söyledi:

"Eğer İspanyol devleti, bizim referandum ilan etmemize izin vermezse, biz vatandaşların bize verdiği yetkiyi kullanacağız. Kendi kurumlarımız aracılığıyla siyasi kararlar alacağız. İspanyol siyaseti Katalonya'nın çok derin bir konu olduğunu anlamak zorunda. Katalonyasız, İspanya yönetilemez. Katalan sorunu hukuki değil, siyasidir."

Puigdemont, gelecek yıl haziran ayında Katalonya'da yeni bir erken seçime gidilerek, yürüttükleri siyaset ve referandum talebi için halkın onayını almak istediklerini kaydetti.