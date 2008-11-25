Katalan yazara İspanya Ulusal Edebiyat Ödülü

İspanya'da edebiyat alanında verilen en prestijli ödüllerden biri olan Ulusal Edebiyat ödülünü alan Goytisolo, Franco dönemine karşı başkaldıran entellektüel İspanyollardan biri olarak biliniyor.



1938 yılında, İspanya iç savaşı sırasında annesini kaybeden Goytisolo, hayatının büyük bölümünde Paris ve daha sonra Marakeşh'de yaşamayı tercih etti.



Deneme, hikaye, roman, gezi türlerinde birçok kitabı olan Goytisolo'nun, Türkçe de yayımlanan "Kapadokya'da Gaudi'nin İzinde" ve "Osmanlı'nın İstanbul'u" adları kitapları da bulunuyor.



"İspanyol edebiyatın katettiği yoldaki en önemli taşlarından biri" olarak tanımlanan 79 yaşındaki Goytisolo, ödülden dolayı 40 bin euro da kazandı.



Juan Goytisolo bu yılın Şubat ayında ülkemize gelmiş,İstanbul'a hayranlığını belirtmek için, "Kedi gibi 9 canlı olsa bir hayatının hiç şüphe yok ki İstanbul'da geçeceğini" söylemişti.