T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Katalan yazara İspanya Ulusal Edebiyat Ödülü

İspanya'da Kültür Bakanlığı tarafından verilen Ulusal Edebiyat ödülüne bu yıl Katalan yazar Juan Goytisolo layık görüldü.

25 Kasım 2008 02:00

İspanya'da edebiyat alanında verilen en prestijli ödüllerden biri olan Ulusal Edebiyat ödülünü alan Goytisolo, Franco dönemine karşı başkaldıran entellektüel İspanyollardan biri olarak biliniyor.

1938 yılında, İspanya iç savaşı sırasında annesini kaybeden Goytisolo, hayatının büyük bölümünde Paris ve daha sonra Marakeşh'de yaşamayı tercih etti.

Deneme, hikaye, roman, gezi türlerinde birçok kitabı olan Goytisolo'nun, Türkçe de yayımlanan "Kapadokya'da Gaudi'nin İzinde" ve "Osmanlı'nın İstanbul'u" adları kitapları da bulunuyor.

"İspanyol edebiyatın katettiği yoldaki en önemli taşlarından biri" olarak tanımlanan 79 yaşındaki Goytisolo, ödülden dolayı 40 bin euro da kazandı.

Juan Goytisolo bu yılın Şubat ayında ülkemize gelmiş,İstanbul'a hayranlığını belirtmek için, "Kedi gibi 9 canlı olsa bir hayatının hiç şüphe yok ki İstanbul'da geçeceğini" söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24