Katalan Polisi: Daha büyük eylem peşindeydiler

Katalan polisinden yapılan açıklamaya göre, Barcelona kentinde ve Cambrils kasabasında düzenlenen terör saldırılarının failleri, daha büyük bir eylem planlıyordu. Ancak çarşamba gecesi Barcelona'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Alcanar kasabasındaki bir evde meydana gelen patlama, şüphelilerin bu planını bozdu.

Katalan polisi yetkilisi Josep Lluis Trapero, "Barcelona'da bir ya da birden fazla saldırı planlıyorlardı. Ancak Alcanar'daki patlama bunu engelledi. Çünkü artık daha büyük ölçekli saldırılar düzenlemeleri için gerekli olan materyalleri kalmamıştı" dedi.

Polis, Alcanar'daki evde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın, şüphelilerin patlayıcı düzenekler yapmaya çalışırken gerçekleştiğini açıkladı. Polis başlangıçta doğalgaz sızıntısı nedeniyle yaşandığı düşünülen patlamanın, Barcelona'daki saldırıyla bağlantısını daha sonra ortaya çıkarmıştı.

Barcelona'da 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan yaklaşık sekiz saat sonra da bu kentin 120 kilometre güneyindeki Cambrils kasabasında, bir otomobilin kaldırımdaki yayaları ezdiği olayda altı sivil ve bir polis memuru yaralanmıştı. Sivillerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta olan ve üzerlerinde sahte bomba yelekleri bulunan beş saldırgan ise polisle girdikleri çatışmada öldürüldü. Araçta balta ve bıçaklar bulundu.

Dört gözaltı

Polis şu ana kadara saldırılarla bağlantılı olarak dört kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerinin üçünün Faslı, diğerinin ise İspanyol oldukları açıklandı. Yaşları 21 ila 34 arasında değişen şüphelilerin, terör bağlantılı sabıkalarının bulunmadığı duyuruldu.

Şoför muamması

Polis Barcelona'daki saldırıda kullanılan aracın şoförünün kimliğini ise halen tespit edemedi. Saldırıdan sonra koşarak kaçan bu kişinin, Cambrils'te öldürülen beş şüpheli arasında olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Minibüsü kullanan saldırgan olabileceğinden şüphelenilen bir diğer kişi Barcelona'daki terör eyleminden sonra gözaltına alınan Faslılardan Driss Oukabir'in kardeşi Moussa Oukabir.

Moussa Oukabir'in arandığını duyuran İspanyol polisinden yapılan açıklamada, "Şu an için bu kişinin minibüsü kullanan şoför olup olmadığını bilmiyoruz" denildi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters,CÖ/BÖ