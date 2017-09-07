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Dünya

Katalan parlamentosu tartışmalı referandum yasasını onayladı

İstanbul, 7 Eylül (DHA) – Katalan parlamentosu, Çarşamba günü, bağımsızlık yanlısı koalisyonun 1 Ekim tarihinde gerçekleştireceği kuzeydoğu İspanya’nın özerk yönetim hakkındaki referandumu onaylayan yasayı oylayan bir oturum gerçekleştirdi

07 Eylül 2017 15:11

İstanbul, 7 Eylül (DHA) – Katalan parlamentosu, Çarşamba günü, bağımsızlık yanlısı koalisyonun 1 Ekim tarihinde gerçekleştireceği kuzeydoğu İspanya’nın özerk yönetim hakkındaki referandumu onaylayan yasayı oylayan bir oturum gerçekleştirdi.
Katalan Sosyalistleri ve Katalan Popüler Partisi oylamayı terk ederek protesto etti.
Muhalefet oylama süresince iktidarda olan ‘Evet İçin Birlikte’ ve partneri anti-kapitalist CUP grubunu özgürlük hedeflerine ulaşmak için yasal prosedürü ayaklar altına almakla suçladı.
Muhalefet vekilleri aynı zamanda oylamanın Çarşamba günün gündemine gizli kapaklı yöntemlerle alındığını ve parlamenter haklarının gasp edildiğini söylediler.
İspanyol hükümeti ise yasayı Anayasa Mahkemesi öncesinde temyiz edeceklerini duyururken, bugün yasayı görüşmek için acil bir kabine toplantısı düzenledi.
İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saénz de Santamaría, Çarşamba günü Katalan parlamentosunda yaşananları, Katalanlar ve onların temsilcilerinin haklarına saldırı olarak tanımlarken, İspanya ve Katalonya’da yasalar ve demokrasiyi savunduklarını ve kendisiyle aynı fikirde olmayanları ezmek düşüncesinde olanların karşısında durduklarını söyledi.

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