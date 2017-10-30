Katalan liderlere "isyancılık" suçlaması

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde düzenlenen bağımsızlık referandumu ve Katalan parlamentosunun bağımsızlık ilanı sonrasında gerginlik büyüyor. Madrid Başsavcılığı, geçen hafta görevlerinden azledilen Katalan kabine üyeleri ve bölgesel parlamentonun idari sorumluları hakkında "isyancılık" suçlamasıyla Yüksek Mahkeme'ye dava başvurusunda bulundu.

Başsavcı Jose Manuel Maza, "Katalonya bölgesel yönetimi liderlerinin 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan ederek Anayasa'yı ihlal ettiklerini ve kurumsal bir krize yol açtıklarını" belirterek, Madrid merkez hükümeti tarafından geçen Cuma günü görevden alınan Katalan siyasetçilere "ayrılıkçılık, kaynakların zimmete geçirilmesi ve görevi kötüye kullanma" suçlarından dava açılması için başvuru yapıldığını açıkladı. İspanyol yasalarında bu suçlara sırasıyla 30, 15 ve 8 yıla varan hapis cezası öngörülüyor.

Maza, Mahkeme'den önleyici tedbirler alınması talebinde bulunacağını da belirtti, ancak bu tedbirlerin tutuklu yargılamayı içerip içermeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı. Yargılamanın başlaması için Yüksek Mahkeme'nin dava başvurusunu kabul etmesi gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi'nde ikinci dava

Başsavcı, Katalan parlamentosu sözcüsü Carme Forcadell gibi meclis idaresindeki isimler için ise Anayasa Mahkemesi'nde başka bir dava başvurusunda bulunulduğunu belirtti.

İspanya'da seçilmiş yetkililerin dokunulmazlığı bulunduğu için bölge parlamentosu milletvekillerini sadece Anayasa Mahkemesi yargılama yetkisine sahip.

"Katalan lider Brüksel'de" iddiası

Madrid Başsavcılığı'nın dava başvurusunda bulunduğu saatlerde Katalan liderin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiği yönünde haberler ajanslara yansıdı. Belçika kamu yayıncılık kuruluşu VRT, Katalonya özerk yönetiminin azledilen başkanı Carles Puigdemont'un avukatlarıyla görüşmek üzere Brüksel'e doğru yola çıktığını duyururken, AFP ajansına konuşan bir İspanyol yetkili Puigdemont'un Brüksel'de olduğu bilgisini verdi.

Belçika Göç Bakanı Theo Francken, pazar günü yaptığı açıklamada Puigdemont'un "İspanya'da adil yargılanmayabileceği" gerekçesiyle Belçika'dan iltica hakkı alabileceğini belirtmiş, ardından açıklama yapan Başbakan Charles Michel ise Puigdemont'un iltica başvurusu yapmasının "kesinlikle gündemde olmadığını" söylemişti.

Katalonya özerk bölgesinde 1 Ekim'de düzenlenen yasadışı referandumun ardından İspanya parlamentosu Anayasa'nın 155'inci maddesini işletme kararı almış, Madrid merkezi yönetimi bu maddenin tanıdığı yetkilere dayanarak Cumartesi günü Katalan parlamentosu ve hükümetini feshetmişti. Cuma günü toplanan Katalan parlamentosu Madrid hükümetine yanıt olarak tek taraflı bağımsızlık ilanında bulunmuştu.