Katalan liderlere "isyancılık" suçlaması

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde düzenlenen bağımsızlık referandumu ve Katalan parlamentosunun bağımsızlık ilanı sonrasında gerginlik büyüyor. Madrid Başsavcılığı, geçen hafta görevlerinden azledilen Katalan kabine üyeleri ve bölgesel parlamentonun idari sorumluları hakkında "isyancılık" suçlamasıyla Yüksek Mahkeme'ye dava başvurusunda bulundu.

Başsavcı Jose Manuel Maza, "Katalonya bölgesel yönetimi liderlerinin 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan ederek Anayasa'yı ihlal ettiklerini ve kurumsal bir krize yol açtıklarını" belirterek, Madrid merkez hükümeti tarafından geçen Cuma günü görevden alınan Katalan siyasetçilere "ayrılıkçılık, kaynakların zimmete geçirilmesi ve görevi kötüye kullanma" suçlarından dava açılması için başvuru yapıldığını açıkladı. İspanyol yasalarında bu suçlara sırasıyla 30, 15 ve 8 yıla varan hapis cezası öngörülüyor.

Maza, Mahkeme'den önleyici tedbirler alınması talebinde bulunacağını da belirtti, ancak bu tedbirlerin tutuklu yargılamayı içerip içermeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı. Yargılamanın başlaması için Yüksek Mahkeme'nin dava başvurusunu kabul etmesi gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi'nde ikinci dava

Başsavcı, Katalan parlamentosu sözcüsü Carme Forcadell gibi meclis idaresindeki isimler için ise Anayasa Mahkemesi'nde başka bir dava başvurusunda bulunulduğunu belirtti. İspanya'da seçilmiş yetkililerin dokunulmazlığı bulunduğu için bölge parlamentosu milletvekillerini sadece Anayasa Mahkemesi yargılama yetkisine sahip.

Katalonya özerk bölgesinde 1 Ekim'de düzenlenen yasadışı referandumun ardından İspanya parlamentosu Anayasa'nın 155'inci maddesini işletme kararı almış, Madrid merkezi yönetimi bu maddenin tanıdığı yetkilere dayanarak Cumartesi günü Katalan parlamentosu ve hükümetini feshetmişti. Cuma günü toplanan Katalan parlamentosu Madrid hükümetine yanıt olarak tek taraflı bağımsızlık ilanında bulunmuştu.

AFP/BK,ÖA

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