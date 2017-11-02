Katalan liderin yardımcısı ve 7 bakan için tutuklama kararı çıkarıldı

Özge Düzgün, İstanbul, 2 Kasım, (DHA)- İspanya’da mahkeme, ülkede bulunan Puigdemontun yardımcısı ve 7 bakan hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Savcılık Puigdemont’un tutuklanması içinde mahkemeye başvuruda bulundu.

İspanya savcılığı Katalanların lideri Carles Puigdemont’un ülkeye geri dönmediği için hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istedi. Puigdemont ve 7 bakanına, halkı isyana teşvik etmek ve kamu fonlarının kötüye kullanılması suçlamalarıyla İspanya Yüksek Mahkemesi’nden tutuklama kararı çıkması bekleniyor. Hala Brüksel\'de bulunan Puigdemont, Perşembe ve Cuma günü ifade vermek üzere mahkemeye çağırıldı. Geçen hafta bağımsızlık ilan eden Katalan parlamentosu kararı üzerine kendisinin ve diğer 13 hükümet üyesinin görevine son verildi. Puigdemont\'un Belçika\'daki avukatı, İspanya ikliminin “iyi olmadığını” ve müvekkilinin biraz uzaklaşmak istediğini söyledi; ancak yargıyla işbirliği içinde olacaklarını da belirtti.