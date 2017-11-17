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Dünya

Katalan liderin İspanya’ya iadesine ilişkin duruşma bugün

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – İspanya’da Özerk Katalonya Bölgesi’nin görevden alınan lideri son yıllarda görülmemiş bir politik krize neden olan bağımsızlık referandumunun ardından gittiği Belçika’da bugün mahkemeye çıkacak ve Belçikalı hakimler

17 Kasım 2017 14:53

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – İspanya’da Özerk Katalonya Bölgesi’nin görevden alınan lideri son yıllarda görülmemiş bir politik krize neden olan bağımsızlık referandumunun ardından gittiği Belçika’da bugün mahkemeye çıkacak ve Belçikalı hakimler isyan ve kargaşa çıkarmakla suçlanan Katalan liderin İspanya’da iade edilip edilmeyeceğine karar verecek. 
Bugün basına kapalı olarak gerçekleşecek mahkemede Flaman bölgesinden bir hakim savcılardan ve Katalan liderin avukatlarından iddianame ve savunmalarını dinleyecek. Katalan liderin İspanya’ya iadesinin görüşüleceği ilk oturumun uzun sürmesi ve her iki tarafın da kaybettiği takdirde temyize gitmesi bekleniyor. Hakimin ilk hükmü sekiz ila on gün içinde vermesi bekleniyor. 
Dava Hollandaca konuşan bir hakim tarafından dinlenecek. Belçika’da sanıkların mahkeme duruşmalarının hangi dilde olacağını seçme hakkı bulunuyor. Katalan’lar ise Belçika’nın Hollandaca konuşan ayrılıkçı Flaman bölgesinin desteğini almıştı.

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