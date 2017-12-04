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Dünya

Katalan liderin Belçika’daki davası 14 Aralık’ta sonuçlanacak

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Bugün İspanya’nın özerkliği askıya alınmış Katalan Bölgesi lideri Carles Puigdemont ve dört Katalan bakan Brüksel’deki mahkemede ifade verdi

04 Aralık 2017 19:33

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Bugün İspanya’nın özerkliği askıya alınmış Katalan Bölgesi lideri Carles Puigdemont ve dört Katalan bakan Brüksel’deki mahkemede ifade verdi. Hakim Puigdemont ve dört bakanın sınır dışı edilip edilmeyeceğine on günde karar vermek zorunda; bu da davanın en geç 14 Aralık’ta sonuçlanacağı anlamına geliyor. 
Bugün Brüksel’de Puigdemont ve dört Katalan bakanın üç saat süren duruşmada ifade vermesinin ardından hakim on gün sonra Katalan lider ve bakanların sınırdışı edilip edilmemesine ilişkin davalarında karar verecek. 21 Aralık’ta Katalonya’da gerçekleşecek seçimlerde suçu nihayileşmemiş herkes tekrar aday olabileceğinden, davası hala sürmekte olan Carles Puigdemont’un  yeni seçimlerde tekrar aday olması bekleniyor. 
Brüksel’de süren davada Puigdemont ve bakanların avukatları iki önemli noktayı savunmalarında dayanak olarak alıyor: iddia edilen suçların Belçika hukuk sistemine göre suça teşkil etmemesi ve ülkelerine döndükleri takdirde uluslararası anlaşmalarla sağlanan haklarının garanti edilebileceği bir mahkemede yargılanmayacaklarına inanıyor olmaları.

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