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Dünya
Deutsche Welle

Katalan lidere "sürgündeki başkan" tanımlaması

Katalonya özerk bölgesinin görevden alınan lideri Carles Puigdemont, yeni internet sayfasının adresinde "sürgündeki başkan" olarak niteleniyor.

01 Kasım 2017 19:54

Katalonya'nın bağımsızlık ilanının en önemli aktörleri arasında yer alan Carles Puigdemont, Twitter hesabındaki biyografi kısmına "president.exili.eu" adresli internet sayfasını ekledi. İspanyol hükümetinin görevine son verdiği Katalan liderin yeni sayfasında Puigdemont'un "Başkan" titri korundu.

Barcelona'da 27 Ekim tarihinde yapılan oylamada bağımsızlık kararının çıkması üzerine Madrid, 14 üyeli Katalonya kabinesini feshetmişti. İspanyol hükümeti, bölgesel yönetimin web sitesini de bloke etmişti. Puigdemont fesih kararı üzerine kabinenin kimi üyeleriyle Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçti. Katalan lider burada yaptığı ilk açıklamada Katalonya'nın bağımsızlığı için mücadele etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Puigdemont isyan, kışkırtma ve kamu ödeneklerini kötüye kullanma ile suçlanıyor. İspanyol yasalarına göre Puigdemont'un onlarca yıllık hapis cezasıyla cezalandırılması mümkün. Madrid'de davaya bakan hâkim, perşembe günü ifade vermek üzere Katalan lideri mahkemeye davet etti. Mahkeme önüne çıkmaması halinde Puigdemont hakkında cuma günü bir yakalama kararı çıkartması ihtimal dahilinde.

Puigdemont'un Belçikalı avukatı Paul Bekaert müvekkilinin İspanya'ya dönmeyeceğini ve Belçika'da sorgulanmasını önerdiklerini söyledi. Avukat Bekaert, müvekkili hakkında henüz bir yakalama kararı bulunmadığına dikkat çekti.

AP, DPA/EC,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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