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Dünya

Katalan liderden tutuklu arkadaşlara destek Tweet’i

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – Belçika’da kırmızı bültenle aranmasının ardından şartlı tahliye edilen Katalan lider Carles Puigdemont, İspanya’da tutuklu yargılanan arkadaşlarına destek tweet’i attı

06 Kasım 2017 16:43

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – Belçika’da kırmızı bültenle aranmasının ardından şartlı tahliye edilen Katalan lider Carles Puigdemont, İspanya’da tutuklu yargılanan arkadaşlarına destek tweet’i attı.
Puigdemont paylaşımında, “Özgür ve maaşsız! Demokratik pratikten çok uzak bir ülke tarafından adaletsizce gözaltında tutulan çalışma arkadaşlarımız aklımızda” yazdı.
Belçika mahkemesi, İspanya hükümetinin Katalonya lideri Carles Puigdemont için çıkarttığı tutuklama kararının uygulanıp uygulanmayacağına 15 gün içinde karar verecek.
Kararın ardından davası süren beş politikacı için de temyiz yolu açık. Belçika kanunlarına göre tutuklamadan sınır dışı edilmeye kadar geçecek sürecin temyizlerle birlikte üç aya kadar uzayabilir. Bu da Katalan lidere 21 Aralık’ta gerçekleşecek seçimlere katılma şansı tanıyor.
İspanya hükümet sözcüsü Íñigo Méndez de Vigo suçlu olduğu kanıtlanmadığı sürece her politikacının seçime girebileceğini söylemişti. (Fotoğraflı)

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