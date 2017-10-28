Katalan liderden demokratik muhalefet çağrısı

İspanya'nın Katalonya bölgesinde yetkileri feshedilerek görevden alınan Başbakan Carles Puigdemont, merkezi hükümetin kararına 'demokratik muhalefetle' karşı durmaya çağırdı.

Puigdemont açıklamasında, "Bu zamana kadarki kazanımlarımızı korumanan en iyi yolu, anayasanın 155'inci maddesine karşı demokratik muhalefettir" ifadesini kullandı.

Madrid, cuma günü Katalonya parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından anayasanın 155'inci maddesi uyarınca bölgedeki hükümeti ve meclisi feshetmişti.

21 Aralık'ta Katalonya'da erken seçime gidileceğini açıklayan hükümet, o tarihe kadar bölgenin yönetim sorumluluğunu İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaría'ya verdi.

Madrid'te gösteri

Madrid'de İspanya'nın bütünlüğüne destek amacıya yapılan gösteride ise Puigdemont'un tutuklanması talebiyle sloganlar atıldı. İspanya bayraklarıyla şehrin merkezinde toplanan göstericiler, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını protesto etti.

Bazı göstericiler İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a Katalonya'ya karşı yumuşak davrandığını ileri sürerek tepki gösterdi. 41 yaşındaki gösterici Carlos Fernandez, "Katalonya'da olanlar rezalet, sonrasında olanlar da rezalet" diyerek düşüncesini dile getirdi. Fernandez İspanya hükümetinin sorunların çözümünü ertelediğini savundu.

Gösterinin düzenlendiği alandaki bir binaya yabancı karşıtlığıyla bilinen Hogar Social adlı aşırı sağcı grup tarafından "İspanya teslim olmaz" yazılı dev bir pankart asıldı.

Gösteride kürsüye çıkan konuşmacılardan biri kalabalığa "Bugün birliğimizi göstermek ve Katalonya'yı geri almak için bir araya geldik" diye seslendi.

Konuşmacı "Puigdemont hapse" sloganlarına karşılık "Onları cezaevinde görene kadar durmayacağız" sözleriyle karşılık verdi.

İspanya adli makamlarından yapılan açıkmaya göre Puigdemont hakkında 'ayaklanma' suçlamasıyla önümüzdeki hafta soruşturma başlatılacak. İspanya yasalarına göre Katalan lider, 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

AFP/GY/EC

© Deutsche Welle Türkçe