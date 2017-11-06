Katalan lider ve dört bakana şartlı tahliye

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – Görevinden alınan ve hakkında tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra Belçika’da güvenlik güçlerine teslim olan Katalonya Bölgesi Lideri Carles Puigdemont ve dört eski bakan 10 saat süren duruşmanın ardından şartlı tahliye edildi.

Belçika Federal Savcılığı ofisinden yapılan açıklamada, Puigdemont ile eski bakanlar Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols’un şartlı olarak tahliye edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Resmi açıklamaya göre Puigdemont ve dört bakan soruştuma hakimi izin vermediği müddetçe Belçika’yı terk edemez, sabit bir adreste ikamet etmeleri gerekir ve yargı ve polis yetkilileri tarafından çağırıldıklarında hazır bulunmaları gerekir.