Katalan lider Puigdemont'un İspanya'ya iadesi için başvuru yapıldı

Almanya'da savcılar, şartlı tahliyeyle serbest bırakılan eski Katalan lideri Carlos Puigdemont'u İspanya'ya iade etmek için Schleswig'deki Alman bölge mahkemesine başvurdu.

Başvuruda, Puigdemont'un kaçma ihtimali bulunduğu ifade edilerek, Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesinin önünde herhangi bir yasal engelin kalmadığı kaydedildi. Carles Puigdemont'un İspanya'ya iade edilme kararını Schleswig-Holstein Yüksek Mahkemesi verecek.

Katolonya'da gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu nedeniyle İspanya'da "ayaklanmaya teşvik" ve "devlete karşı başkaldırma" suçlarından yargılanması öngörülen 55 yaşındaki Puigdemont'un da aralarında olduğu 13 Katalan siyasetçinin 25 yıla kadar hapis cezası almaları söz konusu.

Serbest bırakılmıştı

Puigdemont, geçen yıl Ekim ayında Madrid yönetimi tarafından anayasaya aykırı olarak değerlendirilen bağımsızlık referandumunun ardından İspanya'dan ayrılarak Belçika'ya geçmişti. Puigdemont Mart ayında Danimarka'da Almanya'ya geçtiği sırada hakkında çıkarılan uluslararası yakalama emri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi Puigdemont’un şartlı tahliyesine hükmetmiş, 75 bin euro da kefalet ödemesini kararlaştırmıştı. Mahkemenin kararında ayrıca Puigdemont'un "isyan" suçlamasından dolayı İspanya’ya iade edilmeyeceği belirtilmiş, diğer yandan, Puigdemont hakkındaki "devlet parasını kötüye kullanma” suçlaması nedeniyle İspanya’ya iadesinin mümkün olabileceği ifade edilmişti. Mahkeme bunun yanı sıra Katalan siyasetçiye Almanya'yı terketme yasağı koymuş ve her hafta polise giderek imza koşmasını şart koşmuştu.