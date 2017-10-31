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Dünya

Katalan lider Puigdemont'u Fehriye Erdal'ın avukatı savunacak

"Puigdemont Belçika'da"

31 Ekim 2017 14:31

Belçikalı avukat Paul Bekaert, eski Katalan lideri Carles Puigdemont'un kendisini avukatı olarak atadığını duyurdu. Özdemir Sabancı suikastı faillerinden DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın da avukatlığını da yapan Bekaert, Puigdemont'la görüştüğünü belirterek, "Puigdemont Belçika'da" açıklamasını yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre avukat Beakert, Puigdemont'un Belçika'ya iltica başvurusunda bulunup bulunmayacağı konusunda yorum yapmadı.

Belçika'nın tanınmış avukatlarından Bekaert, 25 Mayıs 2016'da davadan geri çekilene kadar uzun yıllar DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın avukatlığını yapmıştı 'ETA'nın avukatı' olarak da tanınan Bekaert, ETA mensubu olduğu iddia edilen ve Belçika tarafından İspanya'ya iade edilmeyen Natividad Jauregui adlı kişinin de avukatlığını üstlenmişti.

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Carles PuigdemontKatalonFehriye ErdalavukatsavunmaPaul BekaertÖzdemir Sabancı suikastı

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