Katalan lider Puigdemont için tutuklama kararı çıkarıldı

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira hakkında uluslararası, aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu firari 5 siyasi hakkında da Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardı.

İspanya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Pablo Llarena 13 Katalan liderin "ayaklanma" suçundan yargılanacağını söyledi. Mahkum oldukları taktirde Katalan liderler 30 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

Mahkeme Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partisi (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira da dahil aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu firari 6 siyasi hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı. Rovira İspanya'yı terk ettiğini açıklamıştı. İspanya basını Rovira'nın İsviçre'de olduğunu yazdı.

Yüksek mahkeme kararı Madrid hükümetinin Katalan ayrılıkçıları durdurma çabası olarak değerlendirildi. Brüksel'de sürgünde bulunan Puigdemont ve diğer ayrılıkçılar bağımsızlık adımını referandumundan aldıkları yetkiyle attıklarını ve kanuna aykırı bir şey yapmadıklarını savunuyor.

Cuma günü alınan karar çerçevesinde aralarında Katalonya Özerk Yönetimi başkan adayı Jordi Turull'un da olduğu 5 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin de gözaltına alınmasına ve yargılanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

1 Ekim'de İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunun merkezi hükümet tarafından yasa dışı ilan edilmesi iplerin iyice gerilmesine yol açmıştı.

Referandumda yüzde 43 katılımla yüzde 90 oranında bağımsızlığın sandıktan çıkması hem Katalonya'yı hem de İspanya'yı ikiye böldü.

Katalonya hükümetinin bağımsızlık ilan etme yolunda adım atması üzerine Madrid anayasayı devreye soktu ve Katalan yönetimini dağıttı.

21 Aralık'ta düzenlenecek yerel seçimlerin kararı alındı. Kimi Katalan aktivistler ve siyasetçiler ise tutuklandı. Ayrılıkçı bir siyaset güttükleri sebebiyle İspanya yargısının yakalama kararı çıkardığı Katalan lider Carles Puigdemont ise Belçika'ya gitti.

Katalanlar referandumun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesi kararı almış, İspanya merkezi hükümeti de aynı gün anayasanın 155'inci maddesini uygulayarak parlamentoyu feshetmiş ve Katalonya'da 21 Aralık'ta erken seçime gidilmişti. Katalonya özerk bölgesinde yapılan erken genel seçimleri bağımsızlık yanlısı partilerin oluşturduğu birlik kazanmıştı. Seçimdeki zaferlerinin ardından yerel parlamentodaki koltuğunu geri kazanan Puigdemont partsinin tek başkan adayı.

Ancak Puigdemont bölgeyi Brüksel'den Facebook, Skype ve diğer sosyal medya ve iletişim servislerinin video bağlantıları ile yönetebileceğini belirtiyor. İspanyol basınındaki muhalifleri ise Puigdemont'a bu isteği nedeniyle 'Hologram Başkan' lakabını takmış durumda.

Madrid hükümeti ise Puigdemont'un Katalonya'yı Brüksel'den yönetmeye başlaması halinde konuyu mahkemeye götüreceği ve özerk bölgenin kontrolünü eline alacağı uyarısını yapıyor.



