Katalan lider Puigdemont: Belçika adaleti ile işbirliğine hazırım

İspanya tarafından hakkında Avrupa Birliği (AB) çapında arama emri çıkarılan Katalan Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Belçika adaleti ile her türlü işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.

Katalan lider, Twitter üzerinden Hollandaca olarak yaptığı açıklamada, Belçika mahkemesi ile tam bir uyum içinde çalışacağı mesajını verdi.

Puigdemont'un Belçikalı avukatı Paul Bekaert de, Katalan liderin adli makamlarla işbirliğinden yana olduğunu vurguladı.

İspanya tarafından çıkarılan AB çapında arama emri konusunda kendilerine henüz resmi bildirimde bulunulmadığını belirten Bekaert, federal mahkemenin soruşturma hakimi atamasını beklediklerini söyledi.

Belçikalı avukat, Puigdemont'a polise gidip teslim olmasını önermediğini de dile getirdi. Bekaert, "Güvenlik gerekçesiyle Puigdemont polis korumasında. Güvenlik güçleri zaten nerede olduğunu biliyor" dedi.

Puigdemont, bir başka Twitter mesajında da, Katalonya'daki demokratik güçleri birleşmeye çağırdı. Katalan lider, internet üzerinden başlatılan bir kampanyaya atfen yazdığı mesajda, "Katalonya için, siyasi tutsakların özgürlüğü için ve cumhuriyet için birleşin" dedi.

İspanya'nın Katalan lider Puigdemont ve 4 eski bakan hakkında çıkardığı uluslararası yakalama kararının ardından, gözler Belçika'ya çevrildi.

Brüksel'de bulunan Puigdemont ve 4 eski bakanın kaderi Belçika federal mahkemesinin elinde.

Hollanda'daki Groningen Üniversitesi AB hukuku uzmanı Prof. Pim Geelhood'a göre, Brüksel'deki Katalan yöneticilerin şansı çok az.

AB hukuku uyarınca Belçika, Katalan yöneticileri İspanya'ya iade etmek zorunda.

Geelhood, Katalan liderlerin AB dışında bir ülkede bulunmaları halinde siyasi sığınma şanslarının daha fazla olacağına işaret etti.

Çünkü AB ile diğer ülkeler arasında yapılan iade anlaşması kapsamında, siyasi suçlular iadeden muaf tutulabiliyor.

Ancak zanlı AB üyesi her iki ülkede de cezaya tabi bir suçtan aranıyorsa, mutlaka iade ediliyor.

Geelhood, Belçika ile İspanya arasındaki iade anlaşmasına göre, siyasi suçun iadeye engel olmadığına işaret etti.

Hollandalı öğretim üyesine göre, İspanya tarafından Katalan yöneticilere yöneltilen ayrımcılık, usulsüz harcama ve görevi kötüye kullanma suçlamaları iade için yeterli.

Hukukçulara göre Katalan yöneticilerin önünde sadece siyasi sığınma başvurusu seçeneği bulunuyor.

İade edilecekleri ülkede siyasal görüşü ya da inancı nedeniyle baskıya uğrama endişesi yaşayanlar siyasi sığınma talep edebiliyor.

Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Stefan Kok'a göre, Puigdemont ve 4 eski bakana siyasi sığınma hakkı verilmesi düşük bir ihtimal.

Katalan yöneticilerin sğınma hakkı elde edebilmek için öncelikle İspanya'da adil yargılanma, insan hakları konusunda ihlale uğradıklarını kanıtlamak zorundalar.

Kok, Belçika'daki hukuki sürecin olumsuz sonuçlanması halinde Puigdemont ve arkadaşlarının, adil yargılanma endişesi nedeniyle konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyarak iade sürecini uzatabileceklerini de vurguladı.