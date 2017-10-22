Katalan lider, Madrid'in kararını Franco dönemine benzetti

İspanya hükümetinin Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonrası yaşanan belirsizlikler üzerine olağanüstü toplanarak Puigdemont yönetimini görevden alıp, özerk bölgede altı ay içinde seçim düzenleme yönünde adım atacağını açıklaması sonrası Katalan liderin tepkisi sert oldu.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, cumartesi gecesi televizyondan yayınlanan açıklamasında, Madrid yönetiminin aldığı kararla hukuk devletine saygı göstermediğini söyledi ve Katalan parlamentosunu toplantıya çağırdı.

İspanya Başbakan Mariano Rajoy, ulusal birliği sağlamak adına başka çaresi kalmadığı için Katalan hükümetini görevden almak ve yerel parlamentoyu lağvetmek zorunda kaldığını söylemişti. Rajoy'un bu adımları atabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.

"Bağımsızlık" kelimesini kullanmadı

Puigdemont, "İspanya hükümeti...Francisco Franco'nun askeri diktatörlüğünden bu yana Katalonya'daki kurum ve kişilere karşı en kötü saldırıyı başlatmıştır" dedi. Franco İspanya'yı 1939'dan 1975'teki ölümüne dek demir yumrukla yönetmiş, bir dizi baskıcı önlemin yanında Katalonya'nın yetkilerini almış ve Katalanca'yı yasaklamıştı.

Ancak Puigdemont'un konuşmasında "bağımsızlık" kelimesini tek bir kez bile kullanmaması dikkat çekti. Konuşmasının büyük bir bölümünü Katalanca yapan lider, zaman zaman İspanyolca ve İngilizce'ye de döndü.

Katalonya'nın başkenti Barcelona'da Rajoy'un aldığı kararları açıklamasının ardından 450 bin civarındaki bağımsızlık yanlısı gösteri düzenlemişti. Hapisteki iki Katalan aktivistin serbest bırakılmasının talep edildiği gösterilere Puigdemont da katılmıştı.

Tartışmalı referandum

İspanya Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı olarak tanımladığı bağımsızlık referandumu 1 Ekim'de yapılmıştı. Katalan yönetiminin Madrid hükümetince yapılan uyarılara rağmen düzenlediği bağımsızlık referandumundan, yüzde 43 katılım oranıyla yüzde 90 "evet" oyu çıkmıştı.

Takip eden günlerde Puigdemont, referandum sonuçlarına göre Katalanların bağımsızlığa hak kazandıklarını söylemiş ama Madrid'le diyalog kurmak adına İspanya'dan ayrıldıklarını ilan etmemişti.

AP/Reuters,SSB/CÖ

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