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BBC Türkçe

Katalan lider, konuşması öncesi büyük baskı altında

Katalan lider Carles Puigdemont, bu akşam Katalan Parlamentosu'nda yapacağı önemli konuşma öncesi, İspanya'dan ayrılma planlarından vazgeçmesi için büyük bir baskı altında.

29 Nisan 2018 20:30

Katalan lider Carles Puigdemont, bugün Katalan Parlamentosu'nda yapacağı önemli konuşma öncesi, İspanya'dan ayrılma planlarından vazgeçmesi için büyük bir baskı altında.

Tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Puigdemont'un bugünkü konuşmada bağımsızlık ilan edebileceği yönünde spekülasyonlar vardı.

Fransa ve Almanya birleşik bir İspanyadan yana olduklarını açıkladı.

Barcelona Belediye Başkanı da Puigdemont ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a gerilimi azaltmaları çağrısında buulndu.

Belediye Başkanı Ada Calou Puigdemont'a bu akşam saatlerindeki parlamento konuşmasında bağımsızlık ilan etmemesi çağrısı yaparken, Rajoy'dan da Madrid'den doğrudan yönetim ihtimalini dışlamasını istedi.

Colau "Onlardan diyalog ve arabulucuk ihtimallerini yok edecek herhangi bir karar almamalarını istiyorum. Şu anda atabilecekleri en cesur adım bu olur" dedi.

İspanyol Sosyalist Partisi'nin bağımsızlık karşıtı lideri Pedro Sanchez de, tek taraflı bağımsızlık ilanı durumunda Madrid hükümetinin atacağı adımlara destek vereceğini söyledi.

İspanyol hükümeti, Katalonya'nın özerliğini askıya alma tehdidinde bulunmuştu.

Büyük şirketlerin merkezlerini bölgeden taşımasıyla, ayrılıkçı Katalan liderlerin üzerindeki ekonomik baskı da artıyor.

Altyapı şirketi Abertis, emlak şirketi Inmobiliaria Colonial ve telekom şirketi Cellnex merkezlerini Madrid'e taşıma planlarını duyurdu.

Caixabank ve Babadell bankaları da bölgedeki ofislerini taşıdıklarını duyurdu.

Katalonya, İspanya'nın en zengin bölgelerinden biri ve ülkenin ihracatının dörtte birini yapıyor.

Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Sözcüsü, Merkel'in İspanyol mevkidaşı Rajoy'la görüşmesinde birleşik İspanya'ya desteğini tekrarladığını belirtti.

Fransız Bakan Nathalie Loiseau da bağımsızlık ilanı olursa "tanınmayacağını" vurguladı.

Avrupa Birliği de, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması durumunda AB üyesi olmayacağını açıklamıştı.

Puigdemont'ın konuşmasında neler söyleyeceği hakkında yoğun bir spekülasyon var.

Katalan lider geçen ay geçen referandum yasasını temel alarak bağımsızlık ilan edebilir, bu durumda İspanya hükümeti de anayasanın 155. maddesi uyarınca bölgenin özerkliğini askıya alabilir.

Ancak Puigdemont konuşmasında ne söylerse söylesin, açıklaması milletvekillerinin bağımsızlık ilan etmesi gereken 48 saatlik süreyi başlatacak.

Puigdemont'un partisinden bir milletvekili BBC'ye yaptığı açıklamada, Katalan liderin tek taraflı bağımsızlık ilan etmeyeceğini ve bunun yerine"sembolik bir açıklama" yapacağını söylemişti.

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