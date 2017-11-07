Katalan lider : Haklarımızı sonuna kadar savunacağız

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Görevinden alınan Katalan lider Carles Puigdemont, Katalonya\'da yaşananları, \"demokrasinin kendisiyle ilgili bir sorun\" diye nitelendirerek, \"Haklarımızı sonuna kadar savunacağız\" diye uyardı.

Puigdemont, İngiliz gazete The Guardian’a yazdığı makalede referandum sonrası yaşanan hukuki süreçle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Puigdemont, \"Bu sadece Katalonya’yla değil demokrasinin kendisiyle ilgili bir sorun\" diye yazdı.

İspanya’nın Katalanların çoğunluğunun rızasına karşıt bir siyasi ajanda uyguladığını vurgulayan Puigdemont, \"Haklarımızı sonuna kadar savunacağız\" dedi.

Puigdemont sözlerine şöyle devam etti: “Bugün demokratik bir projenin liderleri isyanla suçlanıyor ve İspanya ceza kanunu uyarınca en ağır cezalarla karşı karşıya – terörizm veya cinayet suçlarında olduğu gibi 30 yıl hapis cezası isteniyor. Katalonya şu anda Avrupa Birliği genelinde vatandaşlarının seçtiği yasa, vatandaşların seçtiği parlamento ve başkan ve başkanın yetkileri çerçevesinde atadığı hükümet tanınmayan tek bölgedir.”

27 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen seçimlerde Junts pel Sí’nin (Birlikte Evet) hareketi açık ara zafer kazandığını ve bağımsızlık ilan etmek istediğinin iki yıldır bilindiğini vurgulayan Puigdemont, \"Bizi destekleyen seçmen amacımızın ne olduğunu başından beri biliyordu. Fakat o seçimlerden iki yıl sonra asla gizlemeye çalışmadığımız bir seçim programı yüzünden isyani komplo isyana teşvikle suçlanıyoruz\" diye ekledi. (Fotoğraflı)