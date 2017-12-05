Katalan lider hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Belçika'ya giden Katalan lider Carles Puigdemont ve dört eski bakan hakkında beklenmedik bir karar aldı.

İspanya Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve dört bakan hakkındaki Avrupa çapında çıkartılan yakalama kararını geri çekti. Madrid'deki mahkemeden yapılan açıklamada, Belçika'da bulunan Katalan siyasetçiler hakkında İspanya'da çıkartılan yakalama kararının ise geçerliliğini koruduğu ifade edildi.

Hâkim Pablo Llarena, karara gerekçe olarak hukuki nedenlere işaret etti. Llarena, Avrupa çapındaki yakalama kararının Belçika'da bulunan Katalan siyasetçilere yönelik İspanya'da yürütülen soruşturmayı zorlaştırabileceğini belirtti.

Llarena, bunun yanı sıra Katalan siyasetçilerin 21 Aralık'taki seçimlere katılmak üzere ülkelerine geri dönme niyetlerinin bulunmasını karara gerekçe olarak gösterdi.

Katalonya'nın 27 Ekim'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından haklarında tutuklama kararı çıkartılan Puigdemont ve Katalan bakanlar Belçika'ya gitmişti. Hâkim Llarena, İspanya'nın tutuklama kararı için ortaya koyduğu bazı nedenlerin Belçika tarafından kabul edilmeyebileceğine ve bunun da Puigdemont ve diğer dört siyasetçi hakkındaki suçlamaların zayıf kalmasına yol açabileceğine işaret etti. İspanyol hâkim, bunun da İspanya'da kalanlar ile ülke dışına giden Katalan siyasetçilere yönelik muamalede eşitsizlik yaratacağını ifade etti.

Puigdemont'un avukatı karardan memnun

Puigdemont'un avukatlarından Jaume Alonso Cuevillas, Katalan televizyon kanalı TV3'e yaptığı açıklamada, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu beklenmedik kararını memnuniyet karşıladığını ifade etti. Avukat Cuevillas, İspanyol yetkililerin Belçika yargısından "tokat yememek” için Puigdemont ve diğer Katalan siyasetçiler hakkındaki uluslararası yakalama kararını geri çektiğini söyledi.

Belçika'da dün mahkeme çıkan Puigdemont ve diğer dört Katalan siyasetçi hakkındaki iade kararının 14 Aralık'ta verilmesi bekleniyordu.

Bağımsızlık süreci

Öte yandan, Katalonya Özerk Bölgesi'nde 21 Aralık'ya yapılacak erken seçimler için kampanyalara dün start verildi. Puigdemont video konferans aracılığıyla katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada İspanyol hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu. Puigdemont, bağımsızlık yanlılarının eşit bir seçim kampanyası yürütememesi için Madrid'in her açıdan zorluk çıkardığını savunarak, seçmenlerin "Katalan kurumlar ile Madrid'in karanlık yüzü” arasında seçim yapması gerektiğini söyledi.

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı sayılmasına rağmen, Katalonya'da 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapılmış ve Katalonya Parlamentosu 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Bunun üzerine Madrid hükümeti, Katalan hükümetinin görevine son vererek, bölgenin özerkliğini askıya almış ve bölgede 21 Aralık'ta erken seçimlere gidilmesini istemişti. Katalan siyasetçiler hakkında yakalama kararı çıkartılması üzerine de Puigdemont ve dört eski bakan Belçika'ya gitmişti. Katalan siyasetçiler, devlete isyan, isyana teşvik ve kamu malını kötüye kullanmakla suçlanıyorlar.

AFP/dpa, JD/BD

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