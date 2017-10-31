Katalan lider: Belçika'ya iltica için gelmedim

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalan parlamentosunun geçen Cuma günü yaptığı bağımsızlık ilanını geçersiz ilan etti. Katalonya özerk bölgesinde Anayasa Mahkemesi'nin yasadışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu düzenlenmiş, katılımın yüzde 43'te kaldığı referandumda sandıktan yüzde 90 oranında bağımsızlık yönünde oy çıkmıştı.

İspanyol parlamentosunun onayının ardından Madrid hükümeti Anayasa'nın 155'inci maddesini uygulamaya sokarak Katalan hükümeti ve parlamentosunu azletmiş ve bölgede 21 Aralık'ta erken seçimlere gidilmesi kararı almıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin Katalan parlamentosunun bağımsızlık ilanını iptal kararından hemen sonra açıklama yapan Yüksek Mahkeme sözcüsü ise feshedilen Katalan parlamento sözcüsünün de aralarında bulunduğu üst düzey altı parlamento üyesini 2-3 Kasım tarihlerinde ifade vermeye çağırdı.

Puigdemont'tan Brüksel'de basın toplantısı

Görevden azledilen Katalonya özerk yönetimi başkanı Carles Puigdemont Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Katalanlara şiddet olaylarından kaçınmaları çağrısı yaparak önceliğin diyalog olduğunu söyledi. Belçika'ya siyasi iltica başvurusunda bulunmak ya da yargıdan kaçmak üzere gelmediğini söyleyen Puigdemont, kendisine güvenceler verilmesi durumunda Katalonya'ya geri döneceğini belirtti.

21 Aralık'ta düzenlenecek erken seçimlerin sonucuna saygı göstereceğini kaydeden Puigdemont, "İspanya siyasi projemizi terk etmemizi istiyor ve bunu başaramayacaklar" diye konuştu. Belçika'ya geliş nedenini "Katalan davasını Avrupa Birliği'nin kalbine taşımak" olarak açıklayan Katalan lider, Katalan bölgesel hükümetinin bir bölümünün siyasi faaliyetlere devam etmek için bölgede kalacağını da belirtti.

İltica başvurusunda bulunacak mı?

Madrid Başsavcılığı Puigdemont ve diğer Katalan yetkililer hakkında "isyancılık" suçlamasıyla Yüksek Mahkeme'ye dava başvurusunda bulunmuştu. Katalan liderin aynı gün Brüksel'e gitmesi, siyasi iltica başvurusunda bulunup bulunmayacağına dair soru işaretlerini gündeme getirmişti.

Puigdemont'un Belçika'daki avukatı Paul Bekaert, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, siyasi iltica başvurusu konusunun henüz netleşmediğini belirterek, "Henüz karar vermedik. Karar için daha çok zamanımız var. Ne yapacağımızı önümüzdeki haftalarda göreceğiz" demişti.

İspanya'da yapılan kamuoyu araştırmaları, Katalanlar arasında bağımsızlık yanlılarının oranının yaz aylarına göre düşüşe geçtiğini ortaya koyuyor. El Mundo gazetesinde yayımlanan anket sonuçları Katalanların yüzde 33.5'inin bağımsızlık istediğini ortaya koyarken, El Pais gazetesinin anketinde bu oran yüzde 29 olarak çıktı. Katalonya bölgesel hükümetinin Temmuz ayında yaptırdığı resmi kamuoyu yoklamasında bağımsızlık yanlılarının oranı yüzde 41.1 olarak kaydedilmişti.

AP,rtr/BK,ÖA

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