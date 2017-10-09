Katalan lider bağımsızlık ilanında kararlı

Bölünme karşıtı yüz binlerce İspanyol'un katıldığı Barcelona'daki gösteriye rağmen Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont bağımsızlık planlarından vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Puigdemont Katalan televizyonuna verdiği mülakatta "bağımsızlık ilanının referandum yasasında yer aldığını ve yasayı uygulayacaklarını" söyledi. 1 Ekim referandumuna hukuki zemin hazırlamak amacıyla hazırlanan yasa eylül ayında bölge parlamentosunda kabul edilmiş ancak referandumdan önce ve halkoylamasından sonra Anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz sayılmıştı. Puigdemont'un salı günü Katalonya parlamentosunda yapacağı konuşmada bölgenin bağımsızlığını ilan edebileceği belirtiliyor.

Krizin daha da alevlendiği İspanya'da bağımsızlık yanlıları kadar karşıtları arasındaki milliyetçiliğin de tırmandığı gözleniyor. La Vangardia gazetesinin bölge yönetiminin bağımsızlık rotasından sapmamasını eleştiren makalesinde, ülkenin durumu "Titanic batana kadar orkestranın müziğe ara vermemesine" benzetildi. Makalede Katalan milliyetçiliğinin en kararlı bağımsızlık yanlıları tarafından din mertebesine yükseltildiğine de yer verildi.

Rajoy'dan özerkliği kaldırma tehdidi

Muhafazakâr İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, El Pais gazetesine verdiği mülakatta yumuşamaz tavrını sürdürerek, "ayrılıkçılar bağımsızlık ilanından vazgeçmedikleri müddetçe diyalog kurulmasının söz konusu olamayacağını" söyledi. "İspanya'nın bölünmeyeceğini ve milli birliğini muhafaza edeceğini" belirten Başbakan Rajoy, "bunun için yasaların tanıdığı bütün imkânları seferber edeceklerini" belirtti. İspanya Başbakanı, anayasanın tanıdığı yetkiyle Katalonya'nın özerkliğini askıya alıp bölgenin yönetimini Madrid'e bağlamalarının da mümkün olduğunu sözlerine ilave etti. 1 Ekim'deki referanduma katılma oranı yüzde 43'te kalmış ve oyların yüzde 90'ı bağımsızlık yönünde kullanılmıştı. Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont referandumun ardından "Katalonya'nın bağımsızlık hakkına kavuştuğunu" ilan etmişti.

Tepkiler artıyor

Sol liberal Podemos partisinin genel başkanı Pablo İglesias, Frankfurter Rundschau gazetesine verdiği demeçte, Katalan yönetimini bağımsızlık ilan etmemeleri hususunda uyardı ve "siyasi çözüm arayışının dışına çıkılmasının tutuklama, yasaklama ve toplanma özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açabileceğini" söyledi.

Katalonya krizi Avrupa ülkelerini de giderek artan bir şekilde endişelendiriyor. Avrupa Parlamentosu'nun Alman üyesi ve dış politika uzmanı Elmar Brok, Katalonya yönetimini sert bir dille eleştirerek, "zengin Barcelona'nın tek arzusunun İspanya'nın diğer bölgeleriyle dayanışmaya son vermek olduğunu" söyledi. Brok ayrılıkçı hareketlerin son derece tehlikeli olabileceğini vurgulayarak, "Korsika ve Güney Tirol gibi diğer bölgelerde de ayrılıkçı eğilimleri tetikleyebileceğini" belirtti.

Alman tarihçi Walther Bernecker ise gelişmeyi aşırı dramatik görmediğini ve Puigdemont'un tek taraflı bağımsızlık ilanından şimdilik vazgeçeceğini tahmin ettiğini söyledi. Katalonya bölgesel yönetimi başkanının salı günkü konuşmasında ileride bağımsızlığa kavuşmaları için gayret edeceğini söylemesini beklediğini belirten Bernecker, "Puigmont'un zevahiri kurtarmaya çalışacağı" tahmininde bulundu.

DW/dpa,AG/CÖ

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