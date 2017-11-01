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Dünya

Katalan lider: Adil yargılanacaksam ülkeme dönerim

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – İspanya hükümeti tarafından görevinden alınan Özerk Katalonya Bölgesi lideri Carles Puigdemont, Brüksel’de sığınma talebiyle kalmadığını, ancak, ülkesinde adil yargılanacağı konusunda şüpheleri olduğunu söyledi ve “A

01 Kasım 2017 14:34

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – İspanya hükümeti tarafından görevinden alınan Özerk Katalonya Bölgesi lideri Carles Puigdemont, Brüksel’de sığınma talebiyle kalmadığını, ancak, ülkesinde adil yargılanacağı konusunda şüpheleri olduğunu söyledi ve “Adil yargılanacaksam ülkeme dönerim” dedi.
Brüksel\'de basın toplantısı düzenleyen Puigdemont, adaletten kaçmadığını, buna karşılık Katalan liderlere getirilen suçlamaların temelsiz olduğunu vurguladı ve Aralık’ta gerçekleşecek erken seçimin sonuçlarına saygı duyacağını söyledi.
Belçika’nın başkentindeki ziyaretinin kısa olmayabileceğini ve isyan çıkarma suçları konusunda adil bir yargılama yapılmayacağını düşündüğünü söyleyen Puigdemont, İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından Perşembe günü Madrid’e mahkemeye çağırıldı.
Puigdemont, adil yargılanacağının garantisi verildiği takdirde ülkeye döneceğini söyledi. İspanya\'da başsavcı, görevden alınan Puigdemont ve diğer Katalan liderleri \"isyan çıkarmakla\" suçlamıştı. Ülkede bu suçtan hüküm giyenler 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. 
İspanya basını Puigdemont’un sığınma davalarına bakan ünlü avukat Paul Bekaert ile görüştüğünü yazmış, bunun üzerine Katalan liderin Belçika’dan sığınma talep edeceğine dair söylentiler çıkmıştı. (Fotoğraflı)

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