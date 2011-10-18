Kat izni bakanlıktan



T24 - Tarihi yarımada silüetini delen gökdelenlere ilk izni, şimdi 'Tıraşlansınlar' diyen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği anlaşıldı.







Bakanlık, 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul u tüm dünyaya Rainer Stratmann ın bu büyüleyici Tarihi Yarımada silueti fotoğrafıyla tanıtmıştı.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu belediyelerenin ortak ruhsatıyla yapılan Zeytinburnu’ndaki gökdelenlere ilk izni Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği ortaya çıktı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 13.04.2006 tarihli 1/5000’lik ‘tasdik Planı’na göre Ataköy-Yedikule arasındaki bölgeye emsal yani yapılaşma alanı 2.5 olmak şartıyla istenilen yükseklikte inşaat yapılabilir.



Bakanlığın bu iznine ilk karşı çıkan ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmuş. Belediye, planının iptali için mahkemeye başvurmuş. Dava süreci 2009’a kadar sürünce, yatırımcıların şikâyeti üzerine belediye davadan vazgeçmiş.



Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı 2006’da verdiği bu izni unutmuş görünüyor. Bakan Ertuğrul Günay 28 Eylül 2011 tarihinde Büyükşehir Belediyesi’ne yazı göndererek “Gökdelenlerin silueti bozan yüksek katlarının yıkılmasını” istedi. Bakan Günay bu durumu da UNESCO ve ICOMOS kararlarına dayandırarak, siluetin bozulmaması için belediyenin imar planlarını yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Diğer yandan bakanlığın sınırsız gökdelen iznine o tarihte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü müdahale ederek binaların yükseklik sınırını Bakırköy için 75, Zeytinburnu Belediyesi ve çevresi için 117, şu anda gökdelen inşaatının sürdüğü alan için ise 157 metre olarak belirlediği ortaya çıktı.







Muhafazakâr isimler imza kampanyasında





Tarihi Yarımada siluetinin, ‘muhafazakâr’ bir iktidar döneminde bozulması, muhafazakâr kesimi de harekete geçirdi. Sultanahmet Camisi’nin minareleri arasından İstanbul siluetine giren 3 gökdelenle ilgili ‘İnsafa Çağrı’ adlı bildiriye imza atanlar arasında muhafazakâr kesimin önde gelen isimleri de yer aldı.



Tarihçi Dr. Coşkun Yılmaz “Büyükşehir Belediyesi önlem raporu hazırlamış ve koruma kararı almış. Doğru bir karar siluet bozulmuş ise neyi koruyacaksınız. Ortaya çıkan görüntünün bertaraf edilmesi gerekiyor bu da imkânsız değil” derken müzisyen, Mehmet Güntekin de “Maddi zarar ne olursa olsun, durdurulmalı ve sorumlular hakkında işlem yapılmalı” diye konuştu.





Zeytinburnu’nda, tarihi surlarının yakınındaki üç gökdelenin yapımına, ASTAY Gayrimenkul tarafından 2010 Nisanı’nda başlandı. Radikal 14 Eylül 2011’de gökdelenlerin Sultanahmet Camisi’nin minareleri arasından görünmeye başladığını belgeledi ve manşetine taşıdı.



Kültür Bakanı Günay, 28 Eylül’de gökdelenlerin siluete giren katlarının traşlanmasını istedi. Kamuoyunda büyük tepki yaratan haberin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi de bu ay şehrin siluetinin korunması için ‘Siluet Ana Planı’ oluşturulmasını onayladı. Plan hayata geçtiğinde kentin siluetini bozacak yapılaşmaya artık izin verilmeyecak.







Denize 200 metre uzaklıkta kurulan üç blok 27, 32 ve 36 katlı.



Erhan Afyoncu (Tarihçi, yazar, Muhteşem Yüzyıl dizisinin ilk sezon danışmanı)

En acı tarafı, muhafazakâr bir yönetimde İstanbul’un siluetinin bozulması. Ben gökdelene karşı değilim, ama her yere yapılmaya başlandı. Üsküdar gibi bölgelere de yüksek binaların dikileceğine dair duyumlar alıyorum, umarım doğru değildir.



Prof. Uğur Derman (Hat sanatçısı, akademisyen)

Böyle yapılar İstanbul’dan uzaklarda Trakya, Gebze gibi bölgelerde olmalıydı. Bunlara kanunla mani olmak lazım. Anayasa hükmü gibi İstanbul’un tarihi dokusuna yüksek bina yapılamaz gibi bir kanun maddesi yapılması gerekiyor.



Beşir Ayvazoğlu (Zaman Gazetesi yazarı)

Tarihi İstanbul’da abidevi eserlerin görünür olması esastı. Meskenler mütevazı ölçülerde inşa edilir, yüksek binalara ‘şeddadi’ bina denir, ayıplanırdı. İstanbul’da yaşayanların bu şehrin sahipsiz olmadığını açgözlülere hissettirmeleri gerekiyor.



İskender Pala (Yazar)

İstanbul klasiği olan Üsküdar’dan İstanbul’a bakışı gösteren manzara ve siluet tam heyula ile kaplanmış durumda. Bu kabul edilir bir şey değil. Bizim sadece Bizans ve Osmanlı eserlerini değil, bir şehrin ruhunu da kaybetmemiz yakındır.



Hilmi Şenalp (Mimar):

Asıl önemli olan şehircilik, mimarî, imar, siluet gibi topluma ve insan hayatına doğrudan tesir eden konuların, siyaset dışında ve entelektüel zeminde konuşulmaya, üzerinde düşünülmeye başlanılmasıdır.









