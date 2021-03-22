Kasturya Sinagogu'nun kapısı ateşe veridi

İstanbul Fatih’te bulunan tarihi Kasturya Sinagogu’nun kapısı ve bazı kalıntıları, önceki gece kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Tarihi sinagogun kapısını ateşe veren kimliği belirsiz kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Yangının çevredeki evsizler tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Birkaç Sefarad asıllı Yahudi aile tarafından kurulan sinagog, 1893’te inşa edildi. Kasturya Sinagogu, geçen yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti. Eylül 2020’de Kasturya Sinagogu’nda restorasyon çalışmalarına başlanmıştı. Söz konusu çalışmadan sonra arsayı çevreleyen duvardaki boşluk, tahta perdeyle kapatılmış ve oradaki görevli de bir süre önce ayrılmıştı. Kalıntıları korumak için kurulan ve ortasından kilitlenen tahta perdeler birkaç gün önce kırılıp ve içeriye kimliği belirsiz kişilerin girmeye başladığı öne sürüldü.