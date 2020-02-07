'Kasten Iphone yavaşlatan' Apple, Fransa'da 25 milyon Euro para cezasına çarptırıldı

Fransa, eski iPhone'ları kasten yavaşlatan yazılım güncellemelerine karşı kullanıcıları uyarmadığı gerekçesiyle Apple’ı 25 milyon Euro (yaklaşık 164 milyon TL) para cezasına çarptırdı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Fransa'da yaklaşık üç yıldır devam eden davada tüketici gözlemcisi DGCCRF (Rekabet, Tüketici İlişkileri ve Dolandırıcılığı Önleme Genel Müdürlüğü), Apple’ın 25 milyon Euro (yaklaşık 164 milyon TL) para cezası ödemesi gerektiğine karar verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, “iPhone sahipleri, iOS güncellemelerinin (10.2.1 ve 11.2) cihazlarını yavaşlatabileceğine dair bilgilendirilmedi” denildi.

Apple itiraf etmişti

2017 yılında patlak veren skandalda Apple, son güncellemelerin batarya ömrü kötüleşen eski sürüm telefonları yavaşlattığını itiraf etmiş ve özür dilemişti. Kullanıcı bilgisi dışında gerçekleştirilen bu durum tepkilere neden olmuştu. Firma, kullanıcılara telefonlarının bozulduğunu düşündürerek gereken zamandan çok önce telefon değiştirmeye sevk etmekle suçlanmıştı.

Bu tarz bilinçli yanlış yönlendirmelerle mücadele etmek adına bir araya gelen tüketici kurumu HOP’un talebiyle Ocak 2018’de soruşturma başlatılmıştı. Şirket, Fransız tüketici yasalarını ihlal etmekle suçlanmıştı.

Apple,‘rahatsızlık vermesi olası bir kamu davasına’ gerek kalmadan DGCCRF ile uzlaşarak sorunu çözdükleri için memnun olduklarını belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “Amacımız her zaman müşterilerimiz tarafından takdir edilen güvenli ürünler yaratmak ve mümkün olduğunca uzun süre dayanan iPhonelar üretmek de bunun önemli bir parçası” ifadeleri kullanıldı.

Apple, aynı gerekçeyle İsrail’de de dava edilmişti. Söz konusu davada, davacılar şirketten 125 milyon dolar (yaklaşık 748 milyon TL) tazminat talep etmişti.