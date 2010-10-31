'Kastelli hayal satıyordu ben ev satıyorum'

T24- Son dönemde oynadığı reklam filmleri, özel hayatı ve gayrimenkul projeleriyle gündemden düşmeyen Ali Ağaoğlu, Kastelli benzetmesi için net konuştu. Ağaoğlu Hürriyet Yazarı Vahap Munyar ile yaptığı mini söyleşi de "1 milyar dolarım var Kastelli olmam" dedi.





İşte Vahap Munyar'ın köşesinde yer verdiği Ağaoğlu röportaji:

"Ali Ağaoğlu’nun kendi projelerinin tanıtım reklamlarına çıkmasıyla birlikte kafalarda oluşan soruyu lafı fazla dolandırmadan sordum:



- Siz Sinan Çetin’e, “Kamera karşısında rahat olacaksın” diyorsunuz ya, ben de soruyu öyle soracağım. Hızlı büyümeniz, reklamlarla ön plana çıkmanız, Allah benzetmesin ama “Kastelli de 1980’li yılların başında böyleydi” türünden konuşmalara yol açıyor.



- Kastelli aslında bir anlamda “hayal” satıyordu. Ben insanlara ev satıyorum.







- Elinizde epey arsa olduğunu biliyorum. Daha önce yaptığımız sohbetlerde anlatmıştınız.







- Son dönemlerde iki yeni arsa aldık. Biri Net Holding’ten aldığımız Bomonti arazisi, diğeri Haznedar Tuğla’nın arazisi.







- Arsaların bedelini nasıl ödüyorsunuz? Adnan Uğur Kılıç, eliyle “trink” işareti yapıp, ekledi:







- Ödemeleri ben yapıyorum. Hepsi nakit ödeniyor. Kredi kullanmak yok.







Ali Ağaoğlu, hızını alamadı:







- Aslında iki arazi daha aldım. İşlemleri bitmediği için açıklamıyorum.





Sorduğum soru üzerine meydan okurcasına bir noktanın daha altını çizdi:







- 1 milyar dolar da nakit param var.





Sonra reklamların yarattığı etkiye örnek verdi:





- Anadolu’dan birçok müteahhit arkadaş arıyor, “Sayende bizim de satışlarımız canlandı” diye teşekkür ediyor.





- Bu fuar vesilesiyle “AGA” plakalı araçlar serinize iki lüks araç daha kattınız, hayırlı olsun.







Aclan Acar’a döndü: - Ben aldığım arabaya acımam. Her yerde kullanırım. 4X4 araçların giremediği yerlere ben Rolls Royce’yla giderim. Şantiyelerime, İstanbul’un varoşlarına giderim. Kimseden tepki görmem.



Garajında değerleri toplamı 10 milyon doları aşan “AGA” plakalı 16 otomobil...







İstanbul’da sayısı 10’un üzerinde olan arsa...

1 milyar dolar nakit para...

Durum ortada... "



(Vahap Munyar - Milliyet Gazetesi)





