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Kastamonu'ya şehit haberi düştü

Barış İLYASOĞLU, Gürkan YILMAZ/İNEBOLU, (KASTAMONU)(DHA)- AFRİN kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in (24)  Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber ver

02 Mart 2018 02:56

Barış İLYASOĞLU, Gürkan YILMAZ/İNEBOLU, (KASTAMONU)(DHA)- AFRİN kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel\'in (24)  Kastamonu\'nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamı\'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel\'in Kastamonu\'nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde oturan baba ocağına ateş düştü. Şehit Demirel\'in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi.
30 AĞUSTOS\'A NİKAH TARİHİ ALMIŞLARDI
Yakınları, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel\'in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldıklarını söyledi. Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Dibek köyündeki evine Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi.


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