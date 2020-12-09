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Spor

Kastamonuspor'da 20 kişinin testi pozitif çıktı

09 Aralık 2020 16:38

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden  Kastamonuspor'da 14'ü futbolcu, 1'i teknik heyet, 5'i kulüp personeli olmak üzere 20 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kastamonuspor’dan yapılan yazılı açıklamada, “9 Aralık Çarşamba günü Eyüpspor ile oynayacağımız mücadele öncesi teknik heyetimize, futbolcularımıza ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde futbolcularımızdan 14, teknik heyetimizden 1 ve çalışmalarımızdan 5 kişinin sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 20 kişinin tedavi ve izolasyon süresi başlamış olup, gerekli önlemler alınmıştır” denildi.

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