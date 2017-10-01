Kastamonuspor 1966-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-1 (YENİDEN)

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)

STAT: Gazi

HAKEMLER: Serkan Ergün (xxx), Mücahit Değirmenci (xx), Ogün Kamacı (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx) - Doğan Can (xx), Ümit (xx), Erkan (xxx), Çağrı (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 46 Ali xxx), Abdullah (x) (Dk. 52 Haşim xxx), Youssef Yeşilmen (xx) (Dk. 82 Savaş Tağa xx), Ömercan (xx), Faruk (xx), Alican (xx).

BODRUM BELEDİYE BODRUMSPOR: Birkan (x) – Erkan (xx), Uğur (xxx) (Dk. 88 Emre x), Muhammed (xxx), Tolga (xx), Salim (x), Mehmet (xx) (Dk. 84 Semih x), Muhammet (x), Emrah (x), Medeni (xx), Celal (xxx).

GOLLER: Dk. 78 Erkan Sekman, Dk. 83 Savaş Tağa, Dk. 90+4 Muhammet Haşim Çoban (Kastamonuspor 1966) - Dk. 44 Mehmet Bağlı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Faruk, Erkan, Haşim (Kastamonuspor 1966), Medeni, Uğur, Emrah (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'u 3-1 mağlup etti.

19’uncu dakikada Bodrumspor’un kazandığı serbest vuruşta, Uğur topu ceza sahası içine ortaladı. Tolga’nın yakın mesafeden kafa vuruşu kaleci Bekir’de kaldı.

38’İnci dakikada gelişen Bodrumspor atağında Uğur sağda topla buluştu. Ceza sahasına girerken çaprazdan çektiği sert şut kaleci Bekir’de kaldı.

44’üncü dakikada Bodrumspor atağında Uğur sağdan ceza sahasına topu gönderdi. Arka direkte Mehmet’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı sonucu 1-0\'lık Bodrum Belediyesi Bodrumspor üstünlüğüyle tamamlandı.

54’üncü dakikada Bodrumspor\'da Medeni sağdan ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde bomboş pozisyonda Celal’in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

56’ncı dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Haşim’in çaprazdan sert şutu kaleci Muhammed’de kaldı.

72’nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Faruk sağdan ceza sahasına gönderdi. Haşim’in bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

78’inci dakikada gelişen Kastamonuspor 1966 atağında Youssef soldan çalımlarla ceza sahasına girerek verdiği pasta topla buluşan Erkan\'ın şutu ağlara gitti: 1-1.

83’üncü dakikada Ali sağdan ceza sahasına ortaladı. Defanstan seken top Savaş’ın önüne geldi. Savaş’ın köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

90+4’üncü dakikada Alican’ın ara pası ile Haşim kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

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