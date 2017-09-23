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Spor

Kastamonuspor 1966 - Sivas Belediyespor: 0-0

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)   STAT: Gazi HAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Mehmet Can Küçük (xx) KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx)- Doğan Can (xx), Ümit (xx)(Dk

23 Eylül 2017 21:08

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)

 

STAT: Gazi
HAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Mehmet Can Küçük (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx)- Doğan Can (xx), Ümit (xx)(Dk. 79 Okan xx), Erkan (xx),  Halil (xx), Abdullah (xx), Yousef (xx)(Dk. 65 Çağrı x), Ömer (xx) , Faruk (xx), Ali Can (xx),  Ferit (x)(Dk. 65 Ali Kucik xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx)- Nuri (xx), Uğur (xx), Samet (xx)(Dk. 86 Niyazi xx), Ozan (x)(Dk. 90 Feyyaz ), Fatih (x), Ahmet (xx)(Dk. 78 Hakan x), Hüseyin (xx), Eren (xx), Tunay (xx), Seyid Ahmet (xx)
SARI KARTLAR: Erkan, Doğan Can (Kastamonuspor 1966) - Tunay, Niyazi (Sivas Belediyespor)

Spor Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Kastamonuspor 1966, sahasında Sivas Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
39\'ncu dakikada Faruk sağdan ortaladı. Kaleci ile karşı karşıya Ömer Can, topu üstten auta attı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
61\'inci dakikada Yousef, soldan ceza sahasına topu gönderdi. Halil gelişine vurdu, top defanstan kornere çıktı.
63\'üncü dakikada Ozan, soldan ceza sahasına girerek sert vurtu top kalecide kaldı.
64\'üncü dakikada Ahmet, ceza sahası sol çaprazda yerden sert vurdu, kaleci Bekir yatarak kontrol etti.
90\'ıncı dakikada Halil, sol çaprazdan kaleye vuruşunda Serkan iki hamlede topu kontrol etti.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.

 

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